Sống khỏe

An toàn thực phẩm

Đồng Nai: Chuyển hồ sơ vụ heo nhiễm chất cấm sang cơ quan công an

SGGPO

Ngày 3-9, Sở NN-MT TP Đồng Nai cho biết đã hoàn thiện thủ tục, chuyển hồ sơ vụ gần 4.000 con heo nhiễm chất cấm tại 6 trại chăn nuôi trên địa bàn sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm định heo nhiễm chất cấm trong chăn nuôi tại TP Đồng Nai
Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm định heo nhiễm chất cấm trong chăn nuôi tại TP Đồng Nai

Trước đó, từ ngày 28-7 đến 5-8, Sở NN-MT TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện gần 4.000 con heo tại 6 trại chăn nuôi trên địa bàn bị nhiễm Salbutamol, thuộc nhóm Beta-agonist bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Theo Sở NN-MT TP Đồng Nai, các cơ sở này không đăng ký kê khai chăn nuôi, chủ yếu nuôi heo theo hình thức vỗ béo. Heo được thu mua với trọng lượng khoảng 90-100kg, sau đó trộn chất cấm vào cám viên cho ăn nhằm làm heo tăng trọng nhanh.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi làm tăng trọng nhanh để trục lợi có tính chất nguy hiểm, gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Liên quan số heo nhiễm chất cấm, tính đến ngày 23-8, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã tiêu hủy gần 3.000 con thuộc 5 trại. Khoảng 1.000 con chưa được chủ trại còn lại tự nguyện tiêu hủy và ngành chức năng tiếp tục làm việc để xử lý.

Vụ việc được sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan
PHÚ NGÂN

Từ khóa

con heo chất cấm Đồng Nai công an vi phạm an toàn thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn