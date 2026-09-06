JAPFA tăng minh bạch nguồn gốc với "Tick xanh trách nhiệm"

Từ tháng 7-2026, một số sản phẩm thịt gà và thịt heo Japfa tại TPHCM triển khai "Tick xanh trách nhiệm", giúp đối tác và người mua kiểm tra nguồn gốc, thông tin chất lượng.

Một số sản phẩm thịt gà và thịt heo Japfa tại TPHCM triển khai "Tick xanh trách nhiệm"

Japfa Việt Nam cho biết chương trình được áp dụng theo lộ trình của từng nhà bán lẻ. Sản phẩm tham gia được nhận diện bằng biểu trưng "Tick xanh trách nhiệm" và mã QR tại điểm bán.

"Tick xanh trách nhiệm" là gì?

"Tick xanh trách nhiệm" là tên gọi của Chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TPHCM, được Sở Công Thương TPHCM triển khai từ tháng 3-2024 cùng các hệ thống phân phối. Nhà cung cấp, nhà bán lẻ, cơ quan quản lý và người mua cùng tham gia giám sát chất lượng.

Điểm cốt lõi là cơ chế tự nguyện, tự cam kết và giám sát liên tục. Doanh nghiệp phải kiểm soát đầu vào, minh bạch thông tin, duy trì khả năng truy xuất và phối hợp xử lý vi phạm. Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu có thể bị loại khỏi hệ thống phân phối. Vì vậy, tick xanh gắn với trách nhiệm duy trì chất lượng, không chỉ là dấu nhận diện.

Đến ngày 3-8-2026, 5.716 trong số 8.749 sản phẩm đăng ký đã được duyệt, theo Sở Công Thương TPHCM.

B2B thêm cơ sở kiểm soát và truy xuất

Với khách hàng B2B như siêu thị, chuỗi nhà hàng, QSR, HORECA và bếp ăn tập thể, giá trị chính nằm ở khả năng kiểm tra thông tin và truy vết lô hàng. Dữ liệu nguồn gốc, sản xuất và chất lượng hỗ trợ thu mua, QA đánh giá nhà cung cấp, audit và xử lý khiếu nại.

Khi phát sinh rủi ro, dữ liệu truy xuất giúp xác định đúng lô hàng, khoanh vùng và thu hồi chính xác hơn, hạn chế gián đoạn, chi phí xử lý và rủi ro uy tín.

Tại Japfa, lớp thông tin này gắn với mô hình Feed - Farm - Food (3F). Các khâu từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến chế biến và phân phối được kiểm soát trong một chuỗi liên kết, giúp truy ngược về công đoạn liên quan.

Người tiêu dùng chủ động kiểm chứng

Với người mua lẻ, biểu trưng tick xanh và mã QR giúp thông tin sản phẩm dễ tiếp cận hơn. Người tiêu dùng có thể quét mã để tra cứu nguồn gốc, đơn vị sản xuất và dữ liệu truy xuất, qua đó có thêm căn cứ lựa chọn thực phẩm.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin về sản phẩm

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc ngành thực phẩm Japfa Việt Nam, cho biết: "Tick xanh giúp thông tin nguồn gốc và kiểm soát chất lượng minh bạch hơn. Cùng mô hình Feed - Farm - Food, Japfa có thể quản lý xuyên suốt từ đầu vào đến thành phẩm".