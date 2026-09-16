Vụ bữa ăn bán trú Trường THCS Hồ Văn Long: Cơ quan công an vào cuộc điều tra

Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân, TPHCM) tạm ngưng tổ chức ăn bán trú vào ngày hôm nay (16-9) sau khi phụ huynh phản ánh "thịt gà còn sống" trong suất ăn của học sinh. Cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ nghi vấn về bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

Ngày 16-9, lãnh đạo UBND phường Bình Tân (TPHCM) cho biết đang phối hợp Sở ATTP TPHCM, cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ nghi vấn bữa ăn bán trú không đảm bảo, xảy ra tại Trường THCS Hồ Văn Long.

Trường THCS Hồ Văn Long tạm ngưng tổ chức ăn bán trú trong ngày 16-9. Ảnh: GIAO LINH.

Trước bức xúc của phụ huynh về món cánh gà còn sống, Trường THCS Hồ Văn Long đã cắt hợp đồng với đơn vị cung ứng suất ăn. Đồng thời, tạm ngưng tổ chức ăn bán trú trong ngày 16-9.

Nhà trường đã thông báo đến phụ huynh để sắp xếp, có thể lên đón con về ăn trưa hoặc mang đồ ăn lên.

Ngày 17-9, trường sẽ tổ chức ăn bán trú trở lại với sự hỗ trợ của một đơn vị cung ứng suất ăn khác thuộc địa bàn phường Bình Tân. Trường THCS Hồ Văn Long hiện có hơn 1.300 học sinh, hầu hết đều đăng ký bán trú.

Cũng trong sáng nay, Sở ATTP TPHCM đã có mặt tại trường để phối hợp làm rõ sự việc liên quan chất lượng bữa ăn của học sinh.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trong những ngày đầu năm học mới 2026 - 2027, các bữa ăn bán trú cho học sinh Trường THCS Hồ Văn Long liên tục xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Ngày 7-9, học sinh phản ánh cơm quá ít, ăn không đủ no; canh có dấu hiệu bị chua, biến chất. Một số học sinh sau bữa ăn xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người. Ngày 8-9, học sinh phản ánh món thịt kho trứng có mùi hôi, thịt vẫn còn màu đỏ bất thường; trứng cút bị chua; canh tiếp tục có vị chua thiu. Ngày 11-9, học sinh phản ánh món cá chiên quá mặn và quá cứng, học sinh không thể sử dụng. Ngày 14-9, học sinh phản ánh món gà còn dính máu.

GIAO LINH