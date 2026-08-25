Tập trung cứu chữa bệnh nhân nhập viện sau ăn bánh mì ở Gia Lai

Chiều tối 25-8, ông Trần Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đang dồn lực điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị. Ảnh: TTYT An Khê cung cấp

Theo đó, từ chiều ngày 24-8 đến 15 giờ ngày 25-8, Trung tâm Y tế An Khê đã tiếp nhận, cấp cứu và điều trị 105 bệnh nhân với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn ói.

Qua thăm khám, các bác sĩ tiến hành chẩn đoán, điều trị theo triệu chứng, truyền dịch và theo dõi sức khỏe. Đến chiều 25-8, còn 83 bệnh nhân đang điều trị, những bệnh nhân khác đã ổn định, xuất viện hoặc chuyển tuyến để tiếp tục khám, điều trị.

Bác sỹ Trung tâm y tế An Khê thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: TTYT An Khê cung cấp

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế An Khê, ngay từ khi tiếp nhận những bệnh nhân ban đầu, đơn vị đã dự đoán tính chất quy mô, số người nhập viện có thể tăng cao. Vì vậy, đơn vị đã chủ động chỉ đạo các khoa, phòng huy động nhân lực để trực và sẵn sàng cấp cứu, điều trị; đồng thời tận dụng giường bệnh, sắp xếp các khoa, phòng để bố trí chỗ nằm cho bệnh nhân nếu số lượng tiếp tục tăng.

Các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê. Ảnh: TTYT An Khê cung cấp

Như Báo SGGP online đã phản ánh, nhiều người dân mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B. về sử dụng, sau đó xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và đến Trung tâm Y tế An Khê nhập viện điều trị.

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HỮU PHÚC