Phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm hết hạn, vi phạm sở hữu trí tuệ

Chiều 12-5, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thông tin lực lượng hải quan vừa phát hiện, ngăn chặn và thu giữ nhiều lô hàng gồm mỹ phẩm hết hạn sử dụng, hàng giả nhãn hiệu và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Cục Hải quan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3, thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, đã phối hợp các đơn vị hải quan tại cảng Cát Lái, TPHCM tăng cường kiểm tra các lô hàng nghi vấn, liên tiếp phát hiện nhiều vụ vi phạm.

Các lô hàng vi phạm bị lực lượng hải quan phát hiện, ngăn chặn và thu giữ. Nguồn: H.Q

Đáng chú ý, ngày 24-4, qua kiểm tra lô hàng mỹ phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK H.G., lực lượng hải quan phát hiện 14.550 chai toner dưỡng da thương hiệu D.W. đã hết hạn sử dụng, dù doanh nghiệp khai báo là “hàng mới 100%”.

Theo cơ quan hải quan, lô hàng được nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng từ Hồng Kông về cảng Cát Lái. Kết quả kiểm tra cho thấy hạn sử dụng in trên bao bì và sản phẩm là ngày 16-8-2025.

Cũng qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng khóa cửa nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK HP có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả kiểm tra xác định có 5 mục hàng với gần 16.000 sản phẩm khóa không khai báo hải quan.

Trong đó, hơn 1.400 sản phẩm khóa S. nghi giả nhãn hiệu. Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia kết luận toàn bộ số sản phẩm này là hàng giả nhãn hiệu S., xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trước đó, ngày 23-4, kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS, lực lượng hải quan phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm quả bóng đá, bóng chuyền mang nhãn hiệu M.; nhiều đồ chơi, bóng trẻ em chủ đề S.M., A.; cùng các bộ lắp ráp L.N. nghi giả mạo nhãn hiệu.

Đại diện các chủ thể quyền tại Việt Nam sau đó xác nhận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý các vụ việc theo quy định pháp luật.

LƯU THỦY