Kinh nghiệm thực tiễn của TPHCM góp phần hoàn thiện dự án Luật ATTP sửa đổi

Ngày 28-8, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, làm Trưởng đoàn, làm việc với UBND TPHCM phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật An toàn thực phẩm (ATTP) sửa đổi. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tham dự buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM khẳng định hiệu quả và tính cần thiết khi thống nhất một đầu mối quản lý ATTP.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TPHCM báo cáo tại buổi làm việc ngày 28-8.

TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát nguồn gốc thực phẩm một cách minh bạch, như giết mổ tập trung, truy xuất nguồn gốc thịt heo - trứng - gia cầm, tập trung kiểm soát tại 3 chợ đầu mối, thí điểm mô hình chợ đảm bảo ATTP, phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, tăng liên kết vùng...

Tuy vậy, thực tiễn vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Biên chế của Sở ATTP hiện giảm mạnh trong khi địa bàn và nhiệm vụ ngày càng mở rộng. Ở cấp xã phường, công tác ATTP cũng quá tải do thiếu người, thiếu chuyên môn.

Hoạt động lấy mẫu kiểm nghiệm thường kéo dài từ 4-5 ngày mới có kết quả. Khi có kết quả, lô hàng đã được tiêu thụ hết, khó truy xuất và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài khó khăn trong kiểm soát thức ăn đường phố, thành phố cũng đối mặt với thách thức kiểm soát thực phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Bà Phạm Khánh Phong Lan kiến nghị, cần tăng cường lực lượng thực hiện công tác ATTP tại phường xã; bổ sung quyền kiểm tra đột xuất, tăng hậu kiểm; làm rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm trên sàn thương mại điện tử...

Đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT của Quốc hội tại buổi làm việc với UBND TPHCM.



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, bảo đảm ATTP là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ sức khoẻ của hơn 14 triệu dân.

Hiện nay, TPHCM phụ thuộc lớn vào nguồn thực phẩm từ các địa phương khác, lượng rau, củ quả do thành phố sản xuất chỉ đáp ứng khoảng 10%-20% nhu cầu. Vì vậy, quản lý ATTP cần tính đến sự liên kết giữa các địa phương và toàn bộ chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định tầm quan trọng của mô hình quản lý ATTP một đầu mối, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, cần đi kèm với tăng cường nhân lực, thiết bị, điều kiện thực thi và cơ chế kết nối liên vùng, liên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc ngày 28-8.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Phương Tuấn nhấn mạnh, TPHCM là trung tâm tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước, đồng thời là địa phương duy nhất có Sở ATTP trên toàn quốc.

Những kiến nghị thực tiễn mà TPHCM đề cập là nguồn dữ liệu quan trọng để đoàn công tác hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án Luật ATTP sửa đổi.

Thành phố đã thẳng thắn nêu rõ các vấn đề cần tháo gỡ trong công tác quản lý ATTP như: thể chế hoá mô hình bộ máy tổ chức; tình trạng quá tải và thiếu nhân sự ở cấp cơ sở; giám sát; kết nối dữ liệu; kiểm soát thương mại điện tử và thức ăn đường phố.

Theo đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 24-8, trong đó, giao cho TPHCM thẩm quyền tự quy định biện pháp giám sát, phản ứng nhanh và vận hành, kiểm tra theo quản lý nguy cơ. Đồng chí đề nghị UBND TPHCM chủ động cụ thể hoá các thẩm quyền đặc thù trong điều 29, Luật Phát triển đô thị, liên quan đến quản lý ATTP.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN-MT của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn phát biểu kết luận.

“Những thông tin, ý kiến thu nhận trong buổi làm việc là cơ sở quan trọng để Đoàn tiếp thu, hoàn thiện báo cáo thẩm tra và chỉnh lý dự thảo Luật ATTP sửa đổi theo hướng sát thực tiễn, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân”, đồng chí Nguyễn Phương Tuấn nói.

GIAO LINH