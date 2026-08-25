Gia Lai: Điều tra nguyên nhân vụ 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 25-8, UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người ăn bánh mì mua tại Hộ kinh doanh B.B, trên đường Quang Trung, phường An Khê.

Các bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì. Ảnh: NHƯ NGUYỆN

Theo đó, từ 20 giờ ngày 23-8 đến 21 giờ ngày 24-8, có 78 người mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B. Sau đó, những người này lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Bệnh nhân đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24-8. Đến 11 giờ ngày 25-8, Trung tâm Y tế An Khê đã tiếp nhận tổng cộng 78 bệnh nhân liên quan đến vụ việc; trong đó 4 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Đa số bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi, điều trị; không có trường hợp tử vong hoặc ca bệnh tiên lượng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin nghi ngờ vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì, UBND phường đã chỉ đạo Trạm Y tế phường, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê tổ chức điều tra, xác minh thông tin.

Trạm Y tế phường đã lấy 12 mẫu thực phẩm tại Hộ kinh doanh B.B. và lấy mẫu từ chất nôn của một bệnh nhân để gửi kiểm nghiệm, nhằm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

UBND phường đã có quyết định kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra Hộ kinh doanh B.B, lập biên bản và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động, chờ kết quả điều tra, xử lý theo quy định.

HỮU PHÚC