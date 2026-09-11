Nhiều công nhân ở Huế nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

Đến 16 giờ chiều 11-9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 47 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một doanh nghiệp dệt may ở Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế.

Công nhân nhập viện điều trị do nghi ngộ độc thực phẩm

Theo thông báo của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 gửi các cơ quan chức năng TP Huế, bệnh viện này bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện từ khoảng 10 giờ cùng ngày.

Trong số bệnh nhân nhập viện, một trường hợp điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc được ghi nhận phản vệ độ II, số còn lại điều trị tại Khoa Cấp cứu, Khoa Bệnh nhiệt đới và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Hiện Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã triển khai công tác cấp cứu, điều trị, phân loại người bệnh để bố trí theo dõi tại các khoa phù hợp với tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Nhiều công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế TP Huế cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu thức ăn lưu lại tại doanh nghiệp dệt may nói trên để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Sau khi có kết quả xét nghiệm, đơn vị sẽ thông tin cụ thể về nguyên nhân của vụ việc.

VĂN THẮNG