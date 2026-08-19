TPHCM kiểm soát chặt nhóm nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm

Ngày 19-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND TPHCM và Sở ATTP. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dự buổi giám sát.

Hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở ATTP TPHCM cho biết, TPHCM hiện có quy mô dân số hơn 14 triệu người; tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, bệnh viện, hệ thống dịch vụ ăn uống phát triển mạnh.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở ATTP TPHCM báo cáo tại buổi giám sát.



Để bảo vệ sức khỏe người dân, thành phố đã triển khai các giải pháp kiểm soát nguồn gốc thực phẩm lưu thông trên địa bàn, đặc biệt đối với nguồn thực phẩm cung ứng cho hệ thống phân phối hiện đại và 3 chợ đầu mối.

Song song đó, phát triển các mô hình kiểm soát chuỗi thực phẩm an toàn, kết nối tiêu thụ nông sản giữa TPHCM và tỉnh, thành, từng bước hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch.

Thời gian qua, mặc dù thành phố nỗ lực thực hiện các giải pháp phòng ngừa và giám sát nguy cơ, nhưng các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra trên địa bàn.

Thống kê cho thấy, từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-6-2026, TPHCM ghi nhận 19 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.389 người mắc. Các vụ ngộ độc thực phẩm tăng về số lượng và quy mô.

Đại diện Sở ATTP đánh giá, nguy cơ mất ATTP vẫn hiện hữu do số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn, phân bố rộng, nhiều cơ sở nhỏ lẻ và thường xuyên biến động. Trong khi địa bàn quản lý mở rộng, nguồn nhân lực làm công tác ATTP vẫn còn rất hạn chế.

Sau quá trình giám sát thực tế đối với 22 đơn vị, đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng ban VH-XH, HĐND TPHCM, Phó trưởng đoàn giám sát, nhận định, công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Các phường, xã, đặc khu đối mặt với áp lực quá tải địa bàn sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; thiếu hụt trang thiết bị kỹ thuật; hoạt động thức ăn đường phố, hàng rong, chợ tự phát vẫn phổ biến; nguồn gốc thực phẩm đầu vào khó kiểm soát; chưa liên thông dữ liệu...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi giám sát ngày 19-8.

Kiểm soát chặt nhóm nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, bảo đảm ATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngay sau sáp nhập, thành phố đã tăng cường sắp xếp, thiết kế, tổ chức phân bổ lực lượng phù hợp để thực hiện trách nhiệm quản lý ATTP trên toàn địa bàn một cách thống nhất.

UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở ATTP chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, quản lý nguy cơ mất ATTP. Cùng với đó, tăng cường truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu kiểm nghiệm và giám sát các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao.

Đối với bữa ăn học đường, đồng chí yêu cầu Sở ATTP phối hợp Sở GD-ĐT bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, trọng tâm là hướng dẫn các trường lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu từ cơ sở đạt chuẩn, uy tín. Tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất bếp ăn, căn tin trường học nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo, tháo gỡ sớm những vướng mắc về cơ chế chính sách, bổ sung nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị và kinh phí cho tuyến cơ sở để tăng cường hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, TPHCM cần tập trung kiểm soát chặt chẽ các nhóm đối tượng nguy cơ cao như bếp ăn trường học; bếp ăn tập thể tại xí nghiệp, nhà máy; kiên quyết dẹp bỏ các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm vỉa hè, xung quanh trường học, khu công nghiệp, khu chợ đầu mối...

Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị số; tăng cường đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, phát huy sức mạnh giám sát của cộng đồng.

GIAO LINH