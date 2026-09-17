Kiểm tra Trường THCS Hồ Văn Long sau phản ánh bữa ăn bán trú kém chất lượng

UBND phường Bình Tân sẽ kiểm tra đột xuất tất cả suất ăn bán trú, bếp ăn trong trường học sau vụ việc liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú được phản ánh tại Trường THCS Hồ Văn Long (phường Bình Tân).

Trường THCS Hồ Văn Long nhận nhiều phản ánh của phụ huynh học sinh về chất lượng bữa ăn bán trú

Theo báo cáo của UBND phường Bình Tân, vào chiều ngày 7-9, Trường THCS Hồ Văn Long tiếp nhận thông tin phản ánh từ phụ huynh về việc học sinh bị nổi mẩn đỏ nhiều ở hai cánh tay.

Sáng ngày 8-9, nhà trường phân công bộ phận y tế thăm khám sơ bộ cho 11 lớp ngẫu nhiên, kết quả ghi nhận có 159 học sinh bị mẩn ngứa. Trường đã có tờ trình gửi Phòng y tế phường Bình Tân xin hướng dẫn xử lý.

Ngay sau đó, Trạm Y tế phường cử người xuống phối hợp với trường tiến hành thăm khám sơ bộ cho học sinh. Kết quả thăm khám cho biết các trường hợp có biểu hiện viêm da do kích ứng với độc tố của côn trùng (sâu lông) sau khi trường phun thuốc diệt côn trùng, chưa ghi nhận trường hợp nặng phải nhập viện.

Ngày 9-9, trường lưu ý các bộ phận gồm giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách, giám thị giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh, thông tin rõ ràng đến cha mẹ học sinh để tránh lan truyền thông tin chưa chính xác ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Riêng đối với vấn đề liên quan chất lượng bữa ăn bán trú, sau các góp ý từ giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh các lớp, trường đã trao đổi với đại diện công ty cung cấp suất ăn để điều chỉnh cho phù hợp.

Trong hai ngày 10 và 11-9, đại diện phụ huynh học sinh phối hợp cùng trường giám sát và dùng thử suất ăn bán trú để đánh giá tình hình thực tế của học sinh.

Ngày 11-9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Tân có buổi làm việc với trường, thống nhất kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng bữa ăn trong những ngày kế tiếp.

Tuy nhiên, vào ngày 14-9, trong nhóm chát của phụ huynh học sinh các lớp lan truyền thông tin và hình ảnh món "thịt gà còn sống". Trường quyết định tạm ngưng cung cấp suất ăn với đơn vị đang cung cấp từ ngày 15-9.

Hình ảnh do phụ huynh học sinh Trường THCS Hồ Văn Long chụp lại vào trưa 14-9

Để hỗ trợ các gia đình học sinh không sắp xếp được việc đưa đón và chuẩn bị bữa ăn trưa cho con, học sinh có nhu cầu sử dụng cơm trưa tại trường vẫn được hỗ trợ vào trưa 15 và 16-9.

Dự kiến hôm nay (17-9), trường sẽ cung cấp suất ăn bán trú trở lại từ một đơn vị cung cấp khác.

Báo cáo của UBND phường Bình Tân cho biết, UBND phường đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường, Công an phường đã triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng trường THCS Hồ Văn Long, phối hợp nhà trường điều tiết giao thông trong thời gian phụ huynh đón con về buổi trưa.

UBND phường chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long khẩn trương ổn định tình hình dư luận tại trường, có phương án thực hiện suất ăn án trú cho học sinh có nhu cầu.

Tới đây, Phòng Văn hóa – Xã hội phường phối hợp với Trạm Y tế thực hiện kiểm tra thực tế suất ăn, thực đơn, định lượng, nguồn gốc thực phẩm, hợp đồng cung cấp, giao nhận nguyên liệu, kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại Trường THCS Hồ Văn Long.

Đồng thời, trong năm học 2026-2027, phường thực hiện kiểm tra trách nhiệm hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường, trong đó quan tâm kiểm tra đột xuất đối với các suất ăn bán trú, bếp ăn trong trường học.

Công an phường tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phụ huynh học sinh, nhất là trên không gian mạng. Trường hợp phát hiện cá nhân lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc có hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng tính chất, mức độ, thẩm quyền và quy định pháp luật, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

THU TÂM