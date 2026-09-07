Gia Lai: Nguyên nhân gây ngộ độc sau ăn bánh mì là do vi khuẩn Salmonella spp

Ngày 7-9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác nhận Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

Cán bộ Trung tâm Y tế An Khê (tỉnh Gia Lai) thăm khám cho bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường An Khê. Ảnh: VÂN ANH

Theo đó, cơ quan chức năng lấy một mẫu bệnh phẩm là chất nôn của bệnh nhân xét nghiệm, xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Cơ quan chức năng cũng lấy 11 mẫu thực phẩm, nguyên liệu còn lưu tại Hộ kinh doanh Bin Bin để kiểm nghiệm. Kết quả xác định, vi khuẩn Salmonella spp trong 3 mẫu thực phẩm gồm pa tê, khô gà và chả cá chiên.

Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp với các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Cơ quan chức năng kết luận căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm là vi khuẩn Salmonella spp.

Có 254/254 trường hợp đến khám, điều trị đã ổn định và kết thúc điều trị, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, nhiều người dân sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê) đã xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

HỮU PHÚC