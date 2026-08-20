Tiêu dùng thông minh

Co.op Smile tăng ưu đãi cho khách mua hàng trực tuyến

SGGP

Co.op Smile đang triển khai chương trình “Đại tiệc mã giảm giá và freeship tháng 8” trên ShopeeFood Mart, áp dụng từ ngày 1 đến 31-8. Theo đó, khách đặt hàng tại gian hàng Co.op Smile có thể nhận mã giảm từ 15%-21%, với giá trị ưu đãi tối đa 45.000-95.000 đồng.

Cửa hàng Co.op Smile thu hút khách nhờ tiện lợi, gần khu dân cư (ẢNH: HỒNG ANH)
Cửa hàng Co.op Smile thu hút khách nhờ tiện lợi, gần khu dân cư (ẢNH: HỒNG ANH)

Theo Co.op Smile, chương trình tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng hàng ngày, từ thực phẩm, đồ uống đến hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình. Hình thức đặt qua ứng dụng giúp khách chủ động mua các đơn hàng nhỏ và nhận hàng tại nhà khi không thuận tiện ghé cửa hàng, nhất là vào những ngày mưa.

Chương trình cũng hỗ trợ phí giao hàng 13.000 đồng cho đơn từ 60.000 đồng và 15.000 đồng cho đơn từ 80.000 đồng. Người mua chọn sản phẩm, lưu mã phù hợp và áp dụng khi thanh toán; việc kết hợp ưu đãi giảm giá với hỗ trợ phí giao hàng tùy vào điều kiện từng mã hiển thị trên nền tảng.

Co.op Smile là mô hình cửa hàng bách hóa hiện đại của Saigon Co.op, phục vụ nhu cầu mua sắm nhanh các mặt hàng thiết yếu. Ngoài mạng lưới cửa hàng vật lý, chuỗi mở rộng hiện diện trên nền tảng giao hàng để tiếp cận nhóm khách mua sắm trực tuyến.

NHƯ HẰNG

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Co.op Smile Đơn từ Saigon Co.op Hóa mỹ phẩm Cửa hàng bách hóa Hàng tiêu dùng Giao hàng Ghé Đồ uống Đồ dùng TDTM

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