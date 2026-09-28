Khuyến mãi có thể lên tới 100% trong đợt kích cầu cuối năm

Bộ Công thương vừa ban hành quyết định tổ chức Chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần 2-2026 (The Second Vietnam grand sale in 2026). Chương trình diễn ra từ ngày 1-12-2026 đến 5-1-2027 trên phạm vi toàn quốc.

Các doanh nghiệp tham gia khuyến mãi tập trung có thể giảm tối đa lên đến 100% (HOÀNG THÙY)

Theo kế hoạch, doanh nghiệp được chủ động tổ chức nhiều hình thức khuyến mãi, kết hợp giữa hệ thống bán hàng trực tiếp và thương mại điện tử nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người mua. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra chương trình, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi và giảm giá tối đa có thể lên tới 100%. Doanh nghiệp tham gia được chủ động lựa chọn sản phẩm, mức giảm giá hoặc hình thức tặng hàng, ưu đãi phù hợp.

Với người tiêu dùng, chương trình diễn ra đúng cao điểm mua sắm cuối năm, mở thêm cơ hội tiếp cận các chương trình ưu đãi lớn. Qua đó, hoạt động khuyến mãi được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

AN NHIÊN