Tăng niềm tin của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm

Khảo sát mới đây của Công ty nghiên cứu thị trường Q&Me tại Hà Nội và TPHCM cho thấy, 64% người tiêu dùng (NTD) cho biết mức độ quan tâm đến an toàn thực phẩm đã tăng.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm (Ảnh: PHƯƠNG HOA)

Thịt tươi và thực phẩm ăn liền là 2 nhóm khiến NTD lo ngại nhiều nhất; hạn sử dụng và xuất xứ cũng nằm trong những thông tin thường được kiểm tra khi lựa chọn sản phẩm.

Đáng chú ý, trong khi mức độ quan tâm khá cao, chỉ khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng họ đủ tự tin để tự nhận biết thực phẩm an toàn. Kết quả này phần nào lý giải vì sao các kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục được NTD gắn với khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm.

Trước yêu cầu này, các nhà bán lẻ đang tăng kiểm soát từ nhà cung cấp đến điểm bán. Tại hệ thống Co.opmart, Saigon Co.op cho biết, mỗi năm doanh nghiệp thực hiện hơn 400 lượt đánh giá trực tiếp tại nhà máy, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm khoảng 26.000 mẫu tại phòng thí nghiệm nội bộ và hơn 2.800 mẫu tại các đơn vị độc lập. Tại điểm bán, đội ngũ QA/QC kiểm tra điều kiện bảo quản, trưng bày và an toàn thực phẩm khi tiếp nhận hàng.

Việc kiểm soát nhiều lớp giúp sàng lọc hàng hóa ngay trước khi lên kệ, thay vì để NTD tự phân biệt. Đây cũng là cách các hệ thống bán lẻ củng cố niềm tin của NTD trong bối cảnh mối quan tâm về an toàn thực phẩm ngày càng tăng.

MINH HẰNG