Sản phẩm nhãn riêng Co.op giảm giá đến 49%

Từ ngày 24-9 đến 7-10, hàng ngàn sản phẩm nhãn riêng Co.op thuộc nhiều nhóm từ hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm đến thực phẩm công nghệ được đưa vào chương trình ưu đãi trên toàn hệ thống.

Hàng nhãn riêng giảm giá mạnh tại siêu thị Co.opmart (ẢNH: MỸ LINH)

Chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa” được triển khai tại Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và một số điểm bán thuộc Saigon Co.op, nối tiếp đợt mua sắm Trung thu vừa kết thúc ngày 23-9.

Trong suốt thời gian này, tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… có cơ hội mua nhiều sản phẩm nhãn riêng thuộc các nhóm nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, thực phẩm công nghệ và thực phẩm thiết yếu được giảm giá đến 49%. Một số mặt hàng áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 hoặc ưu đãi khách hàng thành viên.

Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 300.000 đồng (có ít nhất 1 sản phẩm hàng nhãn riêng), được tặng 1 hộp thực phẩm Co.op Select 300ml. Đặc biệt, thứ sáu hàng tuần, khách mua 2 thùng sữa 180ml bất kỳ còn được nhận phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng để mua thực phẩm tươi sống.

Riêng tại tại Co.opXtra và Co.opmart Thắng Lợi, khách có hóa đơn từ 500.000 đồng (ít nhất 150.000 đồng là hàng nhãn riêng Co.op) sẽ được nhận vé rút thăm trúng thưởng. Chương trình có 14 máy giặt cửa trước, tổng giá trị giải thưởng hơn 111 triệu đồng.

Bên cạnh ưu đãi tại siêu thị, người mua có thể đặt hàng qua Co.op Online, ứng dụng Saigon Co.op, Zalo, GrabMart và ShopeeFood. Việc đồng thời giảm giá tại điểm bán và mở rộng các kênh đặt hàng trực tuyến giúp hàng nhãn riêng thêm nhiều cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

ANH THY