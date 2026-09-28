Xây dựng giá trị bền vững cho cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang nỗ lực thực hiện các chương trình cộng đồng, với mong muốn chuyển hóa mạng lưới phân phối và nguồn lực sẵn có thành điểm tựa bền vững, đồng hành lâu dài với những hoàn cảnh yếu thế.

Đại diện Saigon Co.op trao giấy khen các học sinh tiêu biểu tại chương trình “Chia sẻ yêu thương - Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” 2026 (ẢNH: HỒNG CHÂU)

Đảm bảo cung ứng nhu cầu

Nguyễn Huỳnh Cẩm Tiên, học sinh lớp 9/2, Trường Phổ cập Tam Hà (phường Tam Bình, TPHCM), không giấu được niềm vui khi được tuyên dương trong chương trình dành cho những học sinh có nghị lực vươn lên. Cẩm Tiên là 1 trong 56 học sinh được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ yêu thương - Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” lần 2 năm 2026 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM tổ chức với sự đồng hành của Saigon Co.op. Cùng đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng và nhận các phần quà hỗ trợ học tập, sinh hoạt. “Có thể chúng em chưa có thật nhiều điều kiện, nhưng chúng em có ước mơ. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chúng em tin rằng chỉ cần cố gắng từng ngày, biết yêu thương và giúp đỡ nhau, chúng em sẽ có thể tiến về phía trước”, Cẩm Tiên chia sẻ.

Theo bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, phía sau mỗi con số, mỗi suất học bổng được trao là cả một hành trình nỗ lực âm thầm của từng em nhỏ trước những nghịch cảnh. Vì vậy, sự hỗ trợ từ cộng đồng không nên dừng lại ở một thời điểm, mà cần đi cùng sự quan tâm, kết nối bền bỉ trong quá trình các em học tập và trưởng thành.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, hoạt động chăm lo cho trẻ em yếu thế được hệ thống triển khai từ các nhu cầu thiết thực như dinh dưỡng, dụng cụ học tập đến nhu yếu phẩm hàng ngày. Ngoài chương trình trên, mới đây, trong chương trình “Trung thu mơ ước 2026” do Báo Sài Gòn Giải Phóng - Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ tổ chức, Saigon Co.op và Co.opmart đã tham gia chuẩn bị quà cho hơn 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong dịp Trung thu năm nay, các đơn vị thuộc hệ thống Saigon Co.op như Co.op Food, Co.opXtra… đã đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, các chương trình này không còn vận hành riêng lẻ tại từng đơn vị, mà đã được hệ thống hóa bài bản theo từng nhóm đối tượng và nhu cầu thực tế thông qua nền tảng Co.op Cares. Một trong những mô hình nổi bật được duy trì hiệu quả là “Siêu thị nhân ái”. Thay vì nhận những phần quà chuẩn bị sẵn, người dân được trao phiếu mua sắm (có chương trình lên tới 1,5 triệu đồng/phiếu), tự do lựa chọn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đúng với nhu cầu gia đình.

Đối với bệnh nhi, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM mang lại nụ cười cho trẻ em yếu thế. Trong năm 2026, chương trình tài trợ 20 suất phẫu thuật hàm mặt miễn phí kèm các phần quà nhu yếu phẩm. Đây là hoạt động ý nghĩa đã được 2 đơn vị kiên trì phối hợp nhiều năm.

Song song đó, hướng tới đối tượng công nhân và người lao động xa quê, chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” đã bước sang mùa thứ tư. Trong dịp Tết 2026 vừa qua, chương trình đã hỗ trợ 900 người dân có hoàn cảnh khó khăn trọn vẹn niềm vui về quê đón tết.

Nâng cao trách nhiệm xã hội

Ở góc độ rộng hơn, trách nhiệm xã hội ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chia sẻ tại lễ phát động chương trình Đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2026, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), cho rằng, quản trị doanh nghiệp cần dịch chuyển từ tư duy “tuân thủ” sang “kiến tạo giá trị dài hạn”. Sự thay đổi này cũng được thể hiện rõ trong Bộ chỉ số CSI 2026, khi lần đầu tiên bổ sung nội dung đánh giá riêng về các cam kết và kết quả hành động vì cộng đồng. Với các doanh nghiệp vừa và lớn, có tới 69/166 chỉ số yêu cầu sáng kiến vượt trên chuẩn mực tuân thủ thông thường.

Đối với ngành bán lẻ, điểm tựa để tạo ra tác động xã hội không dừng lại ở nguồn kinh phí dành cho từ thiện. Sức bật lớn hơn nằm ở mạng lưới thu mua, hệ thống kho vận, khả năng kiểm soát chất lượng và hàng trăm điểm tiếp xúc với người tiêu dùng mỗi ngày. Khi những nguồn lực vận hành này được kích hoạt vì cộng đồng, hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những khoản tài trợ đơn lẻ.

Chẳng hạn tại Saigon Co.op, với vai trò là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hệ thống đã nhiều năm tham gia bình ổn 9 nhóm hàng thiết yếu, đồng thời tổ chức hàng ngàn chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người dân. Đặc biệt, thời điểm thị trường khó khăn do mưa lũ, bão lụt, các siêu thị của nhà bán lẻ này vẫn duy trì hoạt động, bảo đảm nguồn thực phẩm và không tăng giá bán…

Trong chiến lược hoạt động sắp tới, đại diện Saigon Co.op khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi những chương trình gắn với nhu cầu thiết thực của cộng đồng, đồng thời phát huy lợi thế của hệ thống bán lẻ để mở rộng phạm vi hỗ trợ.

NGỌC ANH