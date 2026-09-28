Chủ động dự báo cung - cầu giá hàng hóa mùa Tết

Theo Sở Công thương TPHCM, trong các tháng cuối năm, công tác dự báo cung - cầu và giá hàng hóa sẽ được tăng cường nhằm chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, nhất là giai đoạn cao điểm trước, trong và sau tết.

Phục vụ mua sắm các tháng cuối năm nguồn hàng thiết yếu được doanh nghiệp dữ trữ từ sớm

Cụ thể, Sở Công thương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường và công ty nghiên cứu thị trường khảo sát nguồn hàng tại các tỉnh, thành. Những yếu tố có thể tác động đến giá hàng hóa như chi phí vận chuyển, năng lượng và nguyên liệu đầu vào được theo dõi để kịp thời có phương án phù hợp. Theo kế hoạch, trong các tháng Tết, lượng hàng bình ổn đối với nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu dự kiến đáp ứng khoảng 25-35% nhu cầu thị trường TPHCM. Song song với chuẩn bị nguồn hàng, thành phố tiếp tục kết nối các hệ thống phân phối với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà cung ứng tại các địa phương. Gần đây, sản phẩm của 57 doanh nghiệp, hợp tác xã được kết nối với 22 hệ thống phân phối hiện đại, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử.

Việc chủ động nguồn cung và theo dõi diễn biến giá là một trong những giải pháp góp phần bảo đảm hàng hóa cho thị trường trong mùa mua sắm cuối năm.

MỸ HẠNH