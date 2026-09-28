Bán lẻ vào mùa cao điểm kích cầu

Khuyến mãi lớn thường tập trung vào các dịp lễ, tết, nhưng thời gian gần đây thị trường bán lẻ TPHCM liên tục xuất hiện các chương trình kích cầu nối tiếp. Nhịp khuyến mãi dày hơn, thay đổi nhanh theo từng mùa mua sắm cho thấy các nhà bán lẻ đang kéo dài mùa kinh doanh cuối năm, thay vì chờ những đợt cao điểm.

Các chương trình giảm giá được triển khai liên tục nhằm kích cầu tiêu dùng (ẢNH: KHÁNH HẠ)

Thay hàng, đổi nhịp theo mùa mua sắm

Còn hơn 2 tháng nữa mới tới cao điểm của mùa khuyến mãi tập trung quốc gia, nhưng thị trường bán lẻ TPHCM đã bắt đầu tăng nhiệt. Ghi nhận tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị như SC VivoCity (phường Tân Hưng), Co.opXtra Long Bình (phường Long Bình), Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa) cho thấy, từ đầu tháng 8 đến nay, các chương trình ưu đãi liên tục được triển khai và thay đổi theo thời điểm.

Sau mùa tựu trường và Quốc khánh 2-9, nhiều quầy kệ nhanh chóng chuyển sang hàng trung thu, thực phẩm, quà tặng và hàng tiêu dùng gia đình. Xen giữa các chương trình theo mùa là ưu đãi đối với hàng thiết yếu, mua theo combo, tích điểm, tặng điểm thành viên… nhằm duy trì sức mua và kéo người tiêu dùng (NTD) trở lại điểm bán.

Tuy nhiên, khuyến mãi nhiều hơn không đồng nghĩa NTD dễ dàng mở hầu bao hơn. Tại Co.opmart đường Nguyễn Đình Chiểu, chị Vũ Ngọc Bích, cư dân phường Xuân Hòa, cho biết, gần đây thường theo dõi chương trình ưu đãi trước khi đi siêu thị, nhất là với thực phẩm, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. “Nếu sản phẩm đã nằm trong kế hoạch mua sắm thì mức giảm giá, điểm thưởng, quà tặng có thể khiến tôi mua sớm và nhiều hơn. Còn mặt hàng không thật sự cần thiết thì dù chiết khấu sâu, tôi vẫn cân nhắc rất kỹ”, chị Bích nói.

Sự thận trọng của khách hàng đang buộc doanh nghiệp thay đổi cách kích cầu. Theo Công ty nghiên cứu thị trường NIQ, trong bối cảnh thị trường năm 2026 còn nhiều biến động, NTD có xu hướng chi tiêu chủ đích hơn, cân nhắc giá cả, giá trị nhận được và mức độ phù hợp trước khi quyết định mua hàng. Diễn biến sức mua thời gian qua cho thấy khá rõ xu hướng này. Cuối tháng 8, nhu cầu tập trung vào các sản phẩm phục vụ mùa tựu trường; sang đầu tháng 9, sức mua thực phẩm và hàng phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh lại tăng. Khi nhu cầu thay đổi nhanh theo thời điểm, khuyến mãi cũng theo từng “điểm rơi” thay vì trải đều hoặc dồn vào 1 đợt. Đại diện Saigon Co.op cho biết, sự thay đổi trong hành vi mua sắm buộc nhà bán lẻ liên tục điều chỉnh cách kích cầu. Những đợt ưu đãi ngắn được bố trí xen giữa các chương trình lớn vừa bám sát nhu cầu thực tế, vừa kéo NTD quay lại điểm bán thay vì chờ mùa giảm giá cuối năm.

Không để sức mua ngắt quãng

Nhịp khuyến mãi liên tục của các nhà bán lẻ cũng nằm trong kế hoạch kích cầu được TPHCM triển khai từ đầu năm. Theo Sở Công thương TPHCM, năm 2026 chương trình khuyến mãi tập trung được chia thành 2 đợt lớn, đợt 1 từ ngày 7-7 đến 9-9; đợt 2 từ ngày 11-11-2026 đến 2-2-2027. Mỗi đợt kéo dài gần 3 tháng nhằm tạo dư địa cho doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kế hoạch kinh doanh và thiết kế khuyến mãi phù hợp. Khoảng thời gian giữa 2 đợt không phải là “khoảng nghỉ” của thị trường. Đây chính là giai đoạn doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa, thử sức mua và tạo nhịp cho mùa kinh doanh quan trọng nhất trong năm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, định hướng kích cầu của thành phố không dừng ở những chương trình giảm giá ngắn hạn mà hướng đến hình thành hệ sinh thái tiêu dùng, kết nối mua sắm với du lịch, lễ hội, văn hóa và dịch vụ đô thị. Qua đó, TPHCM từng bước nâng sức hút của thị trường và hướng tới vai trò trung tâm mua sắm, tiêu dùng hiện đại của khu vực. Ở phía sản xuất, doanh nghiệp cũng phải bắt nhịp theo hệ thống phân phối. Ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe, cho biết, cuối năm là mùa kinh doanh quan trọng nên doanh nghiệp phải theo sát kế hoạch khuyến mãi của các siêu thị để chuẩn bị nguồn hàng, chính sách giá và đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm.

Nhà bán lẻ cũng chuẩn bị nguồn hàng theo cách tương tự. Đại diện Saigon Co.op cho biết, trong các tháng cao điểm cuối năm, hệ thống sẽ tập trung các nhóm có sức mua lớn như thực phẩm thiết yếu, thực phẩm công nghệ, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm và đồ dùng gia đình. Cơ cấu hàng hóa tiếp tục được điều chỉnh theo từng dịp, từ ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 đến Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán. Việc chia mùa mua sắm thành nhiều “điểm rơi” giúp hệ thống phân phối chuẩn bị sát nhu cầu hơn, tạo chuỗi kích cầu nối tiếp. “Chúng tôi làm việc sớm với nhà cung cấp để chuẩn bị nguồn hàng, xây dựng mức giá hợp lý và bảo đảm sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở từng thời điểm. Mục tiêu là khi NTD phát sinh nhu cầu, hệ thống đã sẵn sàng phục vụ”, đại diện Saigon Co.op thông tin thêm.

Mở rộng sức mua trong 4 tháng cuối năm Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, thị trường nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong 4 tháng cuối năm 2026, TPHCM sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu, kết nối mua sắm với du lịch, văn hóa, ẩm thực, giải trí và kinh tế đêm nhằm mở rộng sức mua. Thành phố tiếp tục phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, triển khai phát triển chợ giai đoạn 2026-2030, thu hút đầu tư trung tâm thương mại, trung tâm phân phối. Thương mại điện tử, chuyển đổi số và các phương thức thanh toán hiện đại cũng được mở rộng, tạo thêm kênh để doanh nghiệp tiếp cận NTD và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

MINH XUÂN