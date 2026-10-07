Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Trong khuôn khổ chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, Daiichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu nhận diện thương hiệu mới. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của Công ty trên hành trình hơn 19 năm phát triển tại Việt Nam.

Nhận diện thương hiệu mới thể hiện khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc mở ra những cơ hội và tương lai tốt đẹp hơn. Theo đó, logo của Daiichi Life Việt Nam được thay đổi như sau:

Từ ngày 01-10-2026, Daiichi Life Việt Nam bắt đầu triển khai đồng bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ sinh thái hoạt động, bao gồm các nền tảng số, tài liệu giao dịch, tài liệu truyền thông, website và các điểm chạm thương hiệu trên toàn quốc. Quá trình đồng bộ này nhằm mang đến trải nghiệm xuyên suốt, nhất quán và chuyên nghiệp cho khách hàng, đối tác và cộng đồng trong mọi điểm chạm cùng thương hiệu.

Nhân dịp này, Công ty triển khai chiến dịch truyền thông “Daiichi Life - Cùng bạn, mở tương lai”, diễn ra từ ngày 01-10-2026 đến hết ngày 31-12-2026 nhằm lan tỏa tinh thần thương hiệu mới, đồng thời khẳng định cam kết gắn bó dài lâu, vì tương lai an tâm và tươi sáng của người dân Việt.

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