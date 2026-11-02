Ngày 2-11, Ban Quản lý dự án phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, địa phương đang tiến hành cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường thuộc khu vực Bãi Sau. Các công trình có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 5 tháng.

Trong đó, hạng mục cải tạo đường Lê Hồng Phong nối dài, đoạn từ 165A Thùy Vân đến Đài liệt sĩ. Công trình được cải tạo nhằm đồng bộ cảnh quan, kiến trúc với dự án xây dựng quảng trường Tháp Tam Thắng. Từ đó góp phần hoàn thiện không gian công cộng tại khu vực Bãi Sau – một trong những điểm nhấn nổi bật của du lịch TPHCM.

Tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài đang được cải tạo lại để đồng bộ với Quảng trường tháp Tam Thắng. Ảnh: QUANG VŨ

Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được phá bỏ dãy phân cách giữa, bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu đến cao độ thiết kế, thi công lớp bê tông đá dày 18cm và lát đá cubic trắng Suối Lau kích thước 100x100x50mm.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED trang trí tại các gốc cây dọc hai bên vỉa hè sẽ tạo hiệu ứng chiếu sáng về đêm, tăng tính thẩm mỹ cho tuyến đường.

Tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài nhìn từ tháp Tam Thắng về phía Đài Liệt sĩ Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, dự án còn có công trình chỉnh trang vỉa hè tiểu đảo tam giác Võ Thị Sáu – Lê Hồng Phong bằng đá granite; đường Dã Tượng cũng được thảm lại mặt đường Dã Tượng bằng bê tông nhựa nóng, làm mới vỉa hè bằng gạch terrazzo kích thước 400 x 400mm.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng và trải nghiệm của người dân, du khách tại khu vực Bãi Sau. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tân Thuận thi công và Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Hoàng Thịnh Phát đảm nhiệm tư vấn giám sát.

QUANG VŨ