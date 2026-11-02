Sức sống cơ sở

100% hồ sơ an toàn thực phẩm được giải quyết trước hạn

SGGPO

Ngày 2-11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có buổi làm việc với UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) nhằm đánh giá tình hình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sau hơn 2 tháng triển khai theo cơ chế ủy quyền.

Đoàn công tác của của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, làm việc với UBND phường Vũng Tàu
Đoàn công tác của của Sở An toàn thực phẩm TPHCM, làm việc với UBND phường Vũng Tàu

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã trực tiếp kiểm tra hệ thống một cửa điện tử, rà soát hồ sơ lưu trữ bản giấy và làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, UBND phường Vũng Tàu cho biết, địa phương hiện quản lý 1.165 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể. Trong đó, có 732 cơ sở thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 433 cơ sở không thuộc diện cấp giấy.

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Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu báo cáo với đoàn kiểm tra. Ảnh: THÀNH HUY

Theo báo cáo của UBND phường Vũng Tàu, từ ngày 1-8 đến 15-10-2026, phường Vũng Tàu đã tiếp nhận 66 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Sau tiếp nhận, các bộ phận chuyên môn đã xử lý, giải quyết đạt 100% hồ sơ trước thời hạn quy định, không để phát sinh tình trạng tồn đọng hay trễ hạn.

Trong đó có có 47 hồ sơ đạt yêu cầu (71,21%), 17 hồ sơ không đạt (25,75%) do chưa bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh, và 2 cơ sở chủ động xin rút hồ sơ để tiếp tục tự hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất.

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Ông Trần Tấn Lâm, Quyền Trưởng phòng Quản lý hành nghề Sở An toàn thực phẩm TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Qua kiểm tra xác suất các bộ hồ sơ trên hệ thống, đoàn công tác ghi nhận phường Vũng Tàu đã thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, bảo đảm đầy đủ thành phần hồ sơ và tiến độ giải quyết cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý bộ phận nghiệp vụ của phường cần lập biên bản thẩm định bám sát đầy đủ tiêu chí theo đúng biểu mẫu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về ATTP.

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THÀNH HUY

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UBND phường Vũng Tàu Trần Thị Bích Vân THÀNH HUY Hồ sơ lưu trữ Đoàn kiểm tra Trễ hạn Bếp ăn tập thể UBND TPHCM An toàn thực phẩm Biểu mẫu

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