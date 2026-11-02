Tiếp sức học sinh nghèo vượt khó đến trường

Ngày 2-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền (TPHCM) phối hợp Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ (Tổng công ty Khí Việt Nam) trao 100 suất học bổng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ trang thiết bị dạy học đến các trường trên địa bàn xã.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt của Trường THCS Phạm Hữu Chí, xã Long Điền

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền phối hợp Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ (Tổng công ty Khí Việt Nam) thực hiện. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này 200 triệu đồng.

Trao tặng thiết bị giảng dạy cho trường học ở xã Long Điền

Theo đó, tại Trường THCS Phạm Hữu Chí, chương trình đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Dịp này, nhà tài trợ còn trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Long Liên để trang bị hệ thống nước uống sạch, bổ sung sách thiếu nhi và sách về Bác Hồ. Đồng thời, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng để mua sắm máy tính bảng phục vụ học tập, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

TRÚC GIANG