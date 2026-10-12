Đề xuất bỏ đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II, siết chuẩn bác sĩ nội trú

Bộ Y tế đề xuất bỏ đào tạo riêng bác sĩ chuyên khoa I, II, đồng thời yêu cầu học viên bác sĩ nội trú kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau năm thứ nhất.

Một tân bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Theo dự thảo, đào tạo chuyên sâu sau đại học lĩnh vực sức khỏe gồm hai chương trình cấp văn bằng bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa. Trong đó, bác sĩ nội trú dành cho người mới tốt nghiệp đại học ngành phù hợp; chương trình bác sĩ chuyên khoa dành cho người đã có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Với mô hình mới, Bộ Y tế đề xuất không còn quy định riêng văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II mà cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa theo chuyên ngành đào tạo.

Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), cách tổ chức này hướng tới phù hợp hơn với phạm vi hành nghề, mức độ chuyên sâu của từng chuyên ngành và thông lệ quốc tế.

Đối với người đã trúng tuyển, đang học, bảo lưu kết quả hoặc hoàn thành chương trình nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp trước ngày thông tư có hiệu lực, dự thảo đề xuất tiếp tục học tập, xét công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thời điểm tuyển sinh. Các văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú đã cấp vẫn có giá trị sử dụng theo quy định pháp luật.

Tân bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Dự thảo cũng đề xuất công nhận người có văn bằng chuyên khoa II tương đương bác sĩ chuyên khoa theo chương trình mới. Trường hợp bác sĩ có văn bằng chuyên khoa I hoặc bác sĩ nội trú muốn chuyển đổi sang văn bằng bác sĩ chuyên khoa phải dự tuyển và học bổ sung theo chương trình mới.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu đánh giá năng lực hành nghề đối với học viên bác sĩ nội trú. Theo dự thảo, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ nhất, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nếu không đạt yêu cầu sau tối đa 2 lần kiểm tra liên tiếp, học viên buộc phải thôi học.

Dự thảo đề xuất người dự tuyển bác sĩ nội trú phải có văn bằng bác sĩ thuộc ngành phù hợp và dự tuyển trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ. Mỗi người chỉ được dự thi tuyển bác sĩ nội trú một lần. Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh mỗi năm một lần, theo hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn.

Thời gian đào tạo bác sĩ nội trú tối thiểu 3 năm, tùy chuyên ngành, theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian. Đối với bác sĩ chuyên khoa, thời gian đào tạo chính quy tối thiểu 3 năm; hình thức thường xuyên có thời gian dài hơn từ 25% đến 50% so với chương trình chính quy cùng chuyên ngành, chỉ áp dụng với người đã được tuyển dụng và đang làm việc tại cơ sở y tế thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định.

Dự thảo thông tư hiện đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, dự kiến ban hành và có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Theo kế hoạch của Hội đồng Y khoa quốc gia, từ năm 2027, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sẽ được triển khai đối với các chức danh bác sĩ theo quy định. Riêng với bác sĩ nội trú trúng tuyển từ năm 2027, sau khi hoàn thành năm thứ nhất sẽ tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tương ứng với chức danh bác sĩ. Bác sĩ nội trú trúng tuyển trước thời điểm này được áp dụng phương án đánh giá chuyển tiếp phù hợp với chương trình đào tạo thực tế.

NGỌC DUNG