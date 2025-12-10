Việc cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa sẽ do Bộ Y tế thực hiện và quản lý

Sáng 10-12, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày báo cáo giải trình và tiếp thu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết dự thảo đã được chỉnh lý để làm rõ vị trí pháp lý của trung học nghề thuộc giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, giáo dục nghề nghiệp gồm sơ cấp, trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề khác; đồng thời xác định trung học nghề cùng cấp học với THPT. Quy định này góp phần tăng hiệu quả phân luồng, tạo điều kiện liên thông giữa THPT và đào tạo nghề, đồng thời khẳng định giá trị pháp lý của bằng trung học nghề.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo cũng chuẩn hóa thuật ngữ “văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù”, thay cho “văn bằng tương đương”, nhằm phản ánh đúng tính chất các văn bằng như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Đáng chú ý, đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, dự thảo luật quy định việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý do Bộ Y tế đảm nhiệm theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt liên quan đến liên thông giữa bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa với bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã thống nhất phương án quản lý theo hướng chuyên ngành hóa sâu hơn.

Về sách giáo khoa, luật quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, có thể biên soạn mới hoặc chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành tùy tình hình thực tiễn. Từ ngày 1-1-2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa và toàn quốc sẽ sử dụng chung một bộ sách.

Một điểm mới quan trọng khác là bỏ việc cấp bằng tốt nghiệp THCS. Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, THCS và đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được hiệu trưởng xác nhận trong học bạ việc hoàn thành chương trình, thay cho cấp bằng như trước đây.

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) cũng được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ cơ chế quản lý chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.

PHAN THẢO