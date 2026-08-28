TPHCM hỗ trợ 100% học phí bác sĩ nội trú: Trao cơ hội, giữ người tài

Chính sách hỗ trợ 100% học phí đào tạo bác sĩ nội trú, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học, cùng hỗ trợ chi phí sinh hoạt đối với một số chuyên ngành ưu tiên, được kỳ vọng giúp bác sĩ trẻ giảm áp lực kinh tế, an tâm theo đuổi con đường đào tạo chuyên sâu và bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TPHCM.

Các bác sĩ trẻ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người bệnh

Ngày 28-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, chính sách hỗ trợ kinh phí cho các bác sĩ đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo bác sĩ nội trú vừa được HĐND TPHCM thông qua là một chủ trương rất đáng trân trọng.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đào tạo bác sĩ nội trú từ lâu được xem là một trong những hình thức đào tạo sau đại học đặc thù và có yêu cầu cao của ngành y. Để trúng tuyển và hoàn thành chương trình, một bác sĩ trẻ phải trải qua quá trình tuyển chọn, học tập và thực hành với cường độ rất cao tại các cơ sở đào tạo và bệnh viện.

Bên cạnh áp lực học tập, còn có một nỗi lo rất thực tế: học phí và chi phí sinh hoạt trong những năm tiếp tục đào tạo. Với không ít bác sĩ trẻ và gia đình, đây là một khoản chi không nhỏ, nhất là sau sáu năm dài theo học ngành y. Chính áp lực ấy đôi khi khiến những bác sĩ trẻ, dù có năng lực, đủ điều kiện và mong muốn theo đuổi chương trình bác sĩ nội trú, vẫn phải cân nhắc lại lựa chọn của mình; thậm chí phải tạm gác một cơ hội đào tạo rất quý để sớm đi làm, có thu nhập và chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.

“Việc TPHCM hỗ trợ 100% học phí thực tế, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học, cùng với chính sách hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt đối với các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút, trước hết sẽ giúp giảm đáng kể áp lực kinh tế cho bác sĩ trẻ và gia đình trong những năm đào tạo”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, ý nghĩa của chính sách còn lớn hơn một khoản hỗ trợ tài chính. Đó là tạo điều kiện để những bác sĩ trẻ có năng lực và đủ điều kiện an tâm lựa chọn con đường bác sĩ nội trú vì năng lực, vì đam mê và định hướng nghề nghiệp của mình, thay vì phải đắn đo vì điều kiện kinh tế.

Xa hơn, đây còn là một thông điệp rất rõ của thành phố đối với thế hệ bác sĩ trẻ: nếu các bạn có năng lực, có khát vọng học tập và quyết tâm trở thành bác sĩ giỏi, thành phố sẽ đồng hành và tạo điều kiện để các bạn tiếp tục đi trên con đường ấy.

Khẳng định “đầu tư cho nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phải đi trước một bước”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, một bệnh viện mới có thể được xây dựng trong vài năm. Nhưng một bác sĩ giỏi thì không thể “đầu tư” trong vài năm. Để có một bác sĩ chuyên khoa giỏi cần nhiều năm học tập và thực hành. Để có một chuyên gia đầu ngành cần thêm nhiều năm nữa. Và để có một người thầy vừa giỏi chuyên môn, vừa có khả năng đào tạo thế hệ kế tiếp lại càng cần một quá trình dài hơn.

“TPHCM đang hướng tới xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, phát triển các trung tâm chuyên sâu, trung tâm xuất sắc, đồng thời nâng cao năng lực y tế tại các khu vực còn thiếu nguồn lực. Chính sách hỗ trợ bác sĩ nội trú không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ học phí, mà cần được nhìn nhận như một chính sách đầu tư có chiều sâu cho nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của thành phố trong tương lai”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Nhắn gửi thông điệp đến các bác sĩ nội trú, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết, thành phố đồng hành, nhưng các bác sĩ trẻ cũng phải thấy trách nhiệm của mình. Có hỗ trợ thì cũng phải có trách nhiệm.

Nguồn kinh phí thành phố dành cho đào tạo bác sĩ cuối cùng cũng là nguồn lực của xã hội, là sự đóng góp của người dân. Ngành y tế thành phố mong mỗi bác sĩ trẻ được thụ hưởng chính sách này hiểu rằng phía sau sự hỗ trợ ấy là một kỳ vọng. Kỳ vọng các bạn học thật nghiêm túc. Kỳ vọng các bạn trở thành những bác sĩ thật giỏi. Và quan trọng hơn, kỳ vọng sau khi được đào tạo, các bạn sẽ mang kiến thức và năng lực của mình quay trở lại phục vụ người bệnh, phục vụ những nơi ngành y tế thành phố đang cần.

"Có thể hôm nay một bác sĩ trẻ được thành phố hỗ trợ vài trăm triệu đồng trong những năm đào tạo bác sĩ nội trú. Nhưng nếu người bác sĩ nội trú ấy trở thành một bác sĩ giỏi, trong 30 hay 40 năm hành nghề sau đó, sẽ có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người bệnh được hưởng lợi từ quyết định đầu tư hôm nay. Đó mới là “hiệu quả đầu tư” lớn nhất của chính sách", PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

THÀNH AN