Đề xuất phạt tiền tối đa trong vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Sáng 26-10, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo trình và thẩm tra về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với nhiều thay đổi lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), sáng 26-10. Ảnh QUANG PHÚC

Đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân (hiện là 1 tỷ đồng). Nâng mức phạt tối đa lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức (hiện là 2 tỷ đồng). Nâng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực...

Về cưỡng chế, dự thảo luật bổ sung một số biện pháp, gồm: tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước. Tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện. Ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Mức phạt quá cao có thể không phát huy được hiệu quả

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, dự thảo luật có nhiều quy định liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân.

Vì thế, cần tiếp tục được rà soát thận trọng, kỹ lưỡng để quy định cụ thể ngay trong luật. Điều đó bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội mà không giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm nguyên tắc được xác định tại Hiến pháp.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng, sáng 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Về việc nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính và mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực, ủy ban cho rằng nếu quy định mức phạt tiền quá cao thì đảm bảo tính răn đe. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của cá nhân và doanh nghiệp. Vì thế, quy định sẽ không phát huy được hiệu quả.

Do đó, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn. Như là áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…). Tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng, sáng 26-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Về cưỡng chế, ủy ban nhận thấy một số biện pháp được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật. Những biện pháp gồm yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân.

Đó là những biện pháp nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm nhưng không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Cũng theo ủy ban, những biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, đăng ký phương tiện, cấp giấy phép điều khiển phương tiện chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, những biện pháp đó chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu các biện pháp được áp dụng phải thể hiện được đúng tính chất là bảo đảm thi hành pháp luật. Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự thảo luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

LÂM NGUYÊN