Nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Theo các quy định của pháp luật, từ tháng 2-2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong các lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, quyền tác giả, quảng cáo trên môi trường mạng… đồng loạt có hiệu lực. Các quy định này góp phần hoàn thiện cơ chế cưỡng chế, bảo đảm quyết định xử phạt được thực thi nghiêm túc.

Tăng chế tài trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Một trong những điểm đáng chú ý là Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026.

Nghị định quy định chi tiết các hành vi vi phạm: mua bán ngoại tệ trái phép, kinh doanh vàng không đúng quy định, cung ứng dịch vụ thanh toán sai phạm, vi phạm quy định về trung gian thanh toán hoặc hoạt động ngân hàng không phép.

Mức xử phạt được thiết kế theo giá trị giao dịch và tính chất hành vi, với mức tiền phạt tăng cao so với trước đây, kèm theo các biện pháp bổ sung như: tịch thu tang vật, phương tiện, đình chỉ hoạt động, buộc nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp.

Việc siết chặt chế tài được đánh giá là cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại hối, vàng và hệ thống thanh toán, hạn chế các giao dịch “ngầm” tiềm ẩn rủi ro.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ bị phạt nghiêm hơn từ ngày 9-2-2026

Doanh nghiệp lữ hành có khách du lịch trốn ở lại nước ngoài có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo quy định tại điểm d, khoản 9, Điều 21 của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tổ chức, môi giới, giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác ở lại nước ngoài hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời là biện pháp quản lý nhà nước khi pháp luật về du lịch chưa quy định các biện pháp cụ thể khi để xảy ra hành vi vi phạm (khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép).

Vi phạm bản quyền có thể bị phạt tới 500 triệu đồng

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP về xử phạt VPHC đối với quyền tác giả và quyền liên quan có hiệu lực từ ngày 15-2-2026. Nghị định gồm 4 chương, 65 điều, quy định về các hành vi VPHC, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản VPHC, thẩm quyền xử phạt VPHC; việc thi hành các hình thức xử phạt VPHC và các biện pháp khắc phục hậu quả về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo quy định mới, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 250 triệu đồng, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tới 500 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng còn áp dụng các biện pháp: tịch thu bản sao lậu, thiết bị vi phạm, buộc gỡ bỏ nội dung số trái phép, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng nhận hành nghề.

Động thái này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình trạng sao chép, phát tán nội dung số trái phép trên nền tảng trực tuyến ngày càng phổ biến, gây thiệt hại lớn cho tác giả và doanh nghiệp sáng tạo.

Siết quảng cáo trên môi trường mạng

Cùng thời điểm, Nghị định số 342/2025/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo cũng chính thức có hiệu lực. Nghị định bổ sung nhiều quy định mới đối với quảng cáo trực tuyến: Quảng cáo không được che khuất nội dung chính hoặc gây gián đoạn trải nghiệm người dùng; Bắt buộc có biểu tượng tắt quảng cáo rõ ràng; Tăng trách nhiệm của nền tảng, mạng xã hội và đơn vị phát hành quảng cáo; Các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt tiền, buộc gỡ bỏ quảng cáo hoặc đình chỉ hoạt động quảng cáo.

Giới chuyên gia cho rằng quy định này giúp làm “sạch” môi trường số, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo sân chơi công bằng cho doanh nghiệp quảng cáo chân chính.

Việc hàng loạt nghị định xử phạt hành chính có hiệu lực trong đầu năm 2026 cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, các quy định mới không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần thiết lập trật tự thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

BỘ PHẬN CTBĐ