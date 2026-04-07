Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều tối 7-4, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa.

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã công bố Nghị quyết số 07/2026/QH16 của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa; đồng thời tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn, nguyên Tổng Kiểm toán nhà nước và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Quang cảnh lễ trao quyết định

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã có quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng với bề dày kinh nghiệm, đồng chí sẽ cùng tập thể kiểm toán Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Tổng Kiểm toán n hà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đồng chí cho biết, dù đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ Trung ương đến địa phương, song với trọng trách ở lĩnh vực mới, bản thân sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Qua đó, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ, giúp đỡ hơn nữa của các cấp lãnh đạo Trung ương, đặc biệt trực tiếp và thường xuyên là Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tân Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972. Quê quán: xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Trước đó, ngày 6-4, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin liên quan Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Trọng tâm là công tác nhân sự

ANH PHƯƠNG