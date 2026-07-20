Giá lúa tăng, nông dân vùng Đồng Tháp Mười phấn khởi

Giá lúa tăng đúng thời điểm thu hoạch, giúp nông dân vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) lãi cao, phấn khởi. Nhờ đó, nông dân có thêm điều kiện tái sản xuất trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp, nhân công và dịch vụ cơ giới duy trì ở mức cao thời gian qua.

Ghi nhận tại một số vựa lúa của tỉnh Tây Ninh như xã Hưng Điền, Vĩnh Châu, Thạnh Phước, Tân Hưng..., thời điểm này, giá thu mua tại đồng của nhiều giống lúa chủ lực đều tăng từ 700-1.100 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, lúa Đài Thơm 8 và OM18 được thương lái thu mua tại ruộng với giá 7.300-7.600 đồng/kg, tăng khoảng 900 đồng/kg. Giống OM5451 tăng mạnh nhất, lên 6.800-7.100 đồng/kg, cao hơn 1.100 đồng/kg. Lúa IR50404 cũng tăng lên mức 6.100-6.400 đồng/kg, trong khi nếp IR4625 giữ ổn định ở mức 7.000-7.200 đồng/kg.

Thu hoạch lúa tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

Ông Trần Văn Tình (ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh), cho biết đây là vụ sản xuất thuận lợi nhất trong vòng 3 năm gần đây. "3ha lúa của tôi đạt khoảng 7,5 tấn/ha, cao hơn năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, gia đình vẫn lãi 25-30 triệu đồng/ha", ông Tình khoe.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh đã gieo sạ gần 267.000ha lúa hè thu, đạt 97,9% kế hoạch. Đến nay, nông dân thu hoạch gần 28.000ha với năng suất bình quân khoảng 7,3 tấn/ha.

QUANG VINH