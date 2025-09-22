Giải thưởng Du lịch Việt Nam trở lại sau 5 năm gián đoạn

Chính thức trở lại sau 5 năm gián đoạn, Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 sẽ tôn vinh những doanh nghiệp và đơn vị xuất sắc nhất, ghi nhận đóng góp to lớn vào hành trình phục hồi ngoạn mục của ngành du lịch.

Họp báo công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Chiều 22-9, tại Hà Nội, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng Báo Văn hóa tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo có đóng góp nổi bật. “Đây không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực mà còn khẳng định vị trí của du lịch như một ngành kinh tế quan trọng trong đời sống xã hội”, ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 65 năm phát triển ngành du lịch Việt Nam, đồng thời là lần thứ 20 giải thưởng được tổ chức. Việc sự kiện trở lại sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19 mang ý nghĩa động viên cộng đồng doanh nghiệp đã kiên cường vượt khó và thích ứng linh hoạt. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 27-9, đúng Ngày Du lịch thế giới.

Giải thưởng năm nay gồm 11 hạng mục, 18 danh hiệu được xét vinh danh 115 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam đặc biệt chú trọng tiêu chí xanh, bền vững

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Vin Palace Cổ Loa (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

MAI AN