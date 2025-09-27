Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu

Sáng 27-9, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025, giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Tại lễ trao giải có 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu đã được vinh danh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong nhấn mạnh, Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành du lịch nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Vinh danh "Nhà điều hành du lịch quốc tế tốt nhất Việt Nam 2025"

Năm 2025, Giải thưởng Du lịch Việt Nam mùa thứ 20 tiếp tục thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, địa phương, doanh nghiệp. Giải thưởng khuyến khích đầu tư đào tạo, nâng chuẩn nghề nghiệp, phát triển nhân lực, đồng thời vinh danh các đơn vị gắn phát triển với bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Vinh dự nhận cú đúp Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, Top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài và tốp 10 Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất, Flamingo Redtours khẳng định vị thế tiên phong và những đóng góp bền bỉ cho ngành du lịch Việt Nam. Đây là sự ghi nhận uy tín thương hiệu sau 30 năm kiến tạo và phát triển, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng và đối tác trên hành trình vươn xa.

Trao giải top 10 doanh nghiệp lữ hành tốt nhất

Chia sẻ tại lễ trao giải, CEO Phạm Hà, đại diện Công ty lữ hành Luxury Travel, đơn vị được vinh danh “Nhà điều hành du lịch quốc tế tốt nhất Việt Nam 2025” cho biết, thành công này đến từ chiến lược khác biệt, tập trung vào dịch vụ cá nhân hóa gắn với văn hóa và phát triển bền vững. Hiện công ty triển khai chiến lược 5G: “xanh hơn, toàn cầu hơn, số hóa hơn, tự hào hơn, hạnh phúc hơn”, nhấn mạnh kỷ luật chiến lược, đầu tư cho con người và văn hóa phụng sự. Ông khẳng định: “Giải thưởng không phải đích đến, mà là minh chứng rằng sự sang trọng phải đi cùng trách nhiệm, tăng trưởng phải song hành với di sản”.

Ông Đỗ Văn Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt, chia sẻ: “Được vinh danh trong top 10 Doanh nghiệp lữ hành quốc tế tốt nhất là niềm tự hào lớn lao, nhưng với chúng tôi, đây không bao giờ là điểm dừng. Đất Việt Tour sẽ tiếp tục đầu tư cho con người, bồi dưỡng tinh thần tận tâm phục vụ, ứng dụng công nghệ hiện đại và sáng tạo sản phẩm mới để mỗi hành trình của du khách đều trọn vẹn và khác biệt”.

Vinh danh top 10 khách sạn xanh tốt nhất

Tại lễ trao giải. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mà còn là ngành công nghiệp của trải nghiệm, kết nối và quảng bá hình ảnh đất nước. Những thành tựu như danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á” cùng hàng chục triệu lượt khách quốc tế và nội địa đã khẳng định vị thế du lịch Việt Nam. Phó Thủ tướng kêu gọi toàn ngành tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, cộng đồng, gắn với kinh tế đêm và tuần hoàn, để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế, 150 triệu khách nội địa năm 2025. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến mỗi người dân, nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng.

Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất

Đón nhận những giải thưởng vinh dự này là những tên tuổi đã luôn giữ vững thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam như: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Lữ hành Hanoitourist - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành...

Giải thưởng năm nay đặc biệt vinh danh những khách sạn xanh tốt nhất như: khách sạn nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, khách sạn Hotel de L'Opera Hanoi, khách sạn Cửu Long - Majestic Sài Gòn, khách sạn Azerai La Residence Hue, khách sạn nghỉ dưỡng H'mong Village...

Các điểm du lịch cộng đồng tốt nhất như: du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, làng gốm Thanh Hà... phù hợp với xu thế phát triển du lịch xanh, bền vững, hướng đến cộng đồng.

Tin liên quan Giải thưởng Du lịch Việt Nam trở lại sau 5 năm gián đoạn

MAI AN