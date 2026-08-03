Sôi động ngày hội giao lưu võ cổ truyền quốc tế tại Gia Lai

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX tại tỉnh Gia Lai bước vào ngày đầu tiên, 3-8, với nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn và đồng diễn võ cổ truyền.

Từ sáng 3-8, hàng trăm võ sinh đến từ Gia Lai và nhiều tỉnh, thành đồng diễn võ cổ truyền tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Các võ sinh đồng diễn võ cổ truyền tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Ảnh: DŨNG NHÂN

Các võ sinh mặc đồng phục võ cổ truyền tham gia đồng diễn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Các võ sinh biểu diễn hai bài quyền tiêu biểu, gồm "Quyền căn bản công" và "Hùng kê quyền", tạo nên màn trình diễn đồng đều, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thượng võ và sức sống của võ cổ truyền Việt Nam.

Màn trình diễn võ thuật cổ truyền đặc sắc

Trong không khí sôi nổi của chương trình, võ sinh Nguyễn Lân, Câu lạc bộ Võ cổ truyền Nhơn Bình (Gia Lai), chia sẻ: "Được tham gia đồng diễn là niềm vinh dự đối với em. Đây là dịp để chúng em giao lưu, học hỏi với các võ sinh trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần giới thiệu võ cổ truyền Bình Định đến đông đảo bạn bè, du khách".

Các bài quyền, thế võ cổ truyền được trình diễn nhuần nhuyễn

Buổi chiều, tại công viên Xanh Quy Nhơn (Gia Lai), gần 500 võ sư, võ sinh đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italia, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Maroc... cùng các đoàn trong nước có những màn biểu diễn, giao lưu võ học sôi nổi.

Võ sinh quốc tế trình diễn đòn võ mạnh mẽ

Các phái đoàn võ thuật tại buổi giao lưu

Theo đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, võ cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa quý báu, kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Chương trình giao lưu không chỉ là dịp trình diễn kỹ thuật võ học mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam và hình ảnh Gia Lai thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Các thành viên đoàn võ thuật đến từ Trung Quốc biểu diễn tiết mục võ thuật kết hợp quạt

Tiết mục Đoàn Wushu Thiên Tân (Trung Quốc) lôi cuốn người xem

Tại buổi giao lưu, các đoàn võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế mang đến nhiều tiết mục đậm bản sắc võ phái.

Các đoàn võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài cũng trình diễn những bài quyền kết hợp hài hòa giữa nhu và cương, thể hiện tinh thần võ học truyền thống.

Phái đoàn võ thuật cổ truyền quốc tế thực hiện nghi thức chào khán giả

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tại Nga gây ấn tượng với các tiết mục kết hợp biểu diễn và nhào lộn giàu tính thực chiến.

Đoàn Wushu Thiên Tân (Trung Quốc) lại thu hút khán giả bằng màn trình diễn võ thuật uyển chuyển kết hợp múa quạt đặc sắc.

NGỌC OAI