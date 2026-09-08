Văn hóa

16 miền di sản hội tụ về miền "đất võ" Gia Lai

SGGPO

Bộ VH-TT-DL cùng UBND tỉnh Gia Lai đang phối hợp tổ chức triển lãm văn hóa, lịch sử, đặc sản OCOP với sự tham gia của 16 tỉnh, thành. Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 8-9, mở ra hành trình trải nghiệm thu nhỏ, hội tụ nhiều bản sắc, đặc sản nổi bật ở mọi miền đất nước.

Theo ghi nhận PV Báo SGGP, trong các ngày diễn ra triễn lãm có đông đảo người dân, du khách đến không gian xanh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai tham quan các gian hàng triển lãm với chủ đề “Không gian Du lịch, Văn hóa - Hội nhập và lan tỏa”.

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Các gian hàng triển lãm được bố trí giữa công viên xanh Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai

Theo Bộ VH-TT-DL, triển lãm gồm không gian trưng bày chung và khu vực của các tỉnh, thành phố. Không gian chung giới thiệu các chuyên đề ảnh về di sản, làng hạnh phúc và Quy Nhơn - đô thị du lịch sạch ASEAN 2026.

Tại không gian Gia Lai, bên cạnh khu vực “Về miền di sản - nơi những đôi tay kể chuyện”, du khách được thưởng thức các đặc sản Tây Nguyên như cà phê, ca cao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô cùng nhiều sản phẩm OCOP.

Không gian cũng tái hiện văn hóa cồng chiêng, lễ bỏ mả (Pơ thi) và giới thiệu các điểm đến nổi bật như Eo Gió, Kỳ Co, Chư Đăng Ya, Kon Chư Răng…

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Không gian triển lãm tỉnh Gia Lai tạo nhiều dấu ấn bởi hiện vật đa dạng, từ đại ngàn đến biển cả

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia, Gia Lai) mang đến triển lãm những chiếc nón ngựa được làm từ nhiều giai đoạn, như kể lại hành trình lịch sử kéo dài hơn 300 năm làng nghề.

“Sau khi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, làng nghề ngày càng phát triển, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. “Chúng tôi mong muốn quảng bá nón ngựa đến bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Lan chia sẻ.

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Những chiếc nón ngựa cả trăm năm tuổi với chụp làm bằng bạc, đồng ở làng chằm nón ngựa Phú Gia

Khu vực trưng bày của các địa phương có sự tham gia của Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, TP Đà Nẵng, TP Huế, TP Cần Thơ và TPHCM. Các địa phương giới thiệu di sản, cảnh quan, di tích, lễ hội, sản phẩm du lịch, thủ công, ẩm thực và sản vật đặc trưng.

Riêng khu trưng bày TPHCM có chủ đề “TPHCM - Hội tụ di sản, lan tỏa tinh hoa”, giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, danh thắng, sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Chăm - Khmer, các “địa chỉ đỏ”, lễ hội và nhiều loại hình du lịch đặc trưng.

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Không gian trưng bày với chủ đề "chủ đề “TPHCM - Hội tụ di sản, lan tỏa tinh hoa” thu hút đông đảo người dân, du khách
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Các nghệ nhân chế tác con vật, vật dụng từ lá dừa tại không gian trưng bày của TPHCM

Tỉnh Điện Biên giới thiệu văn hóa các dân tộc và nghề dệt vải dân tộc Lào, cùng hình ảnh, hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh Hưng Yên giới thiệu long nhãn, hạt sen, tương Bần và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quảng Ngãi giới thiệu dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Champa cùng các sản vật đặc trưng…

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Nghệ nhân Lào ở Điện Biên đang trình diễn kỹ nghệ dệt thổ cẩm độc đáo của dân tộc mình

Xuôi về miền Tây, không gian triển lãm giới thiệu các sản vật từ sen của Đồng Tháp, nghề làm muối, ba khía, tôm khô, gác kèo ong và không gian sống đặc trưng của cua Cà Mau. An Giang giới thiệu các món ăn, sản phẩm OCOP và quà tặng du lịch.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, triển lãm là nơi giới thiệu, kết nối các giá trị văn hóa, du lịch đặc trưng của các địa phương, góp phần tăng cường liên kết, quảng bá và mở ra cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư.

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Du khách, người dân chiêm ngưỡng hiện vật trống đồng tại gian hàng tỉnh Phú Thọ
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Mô phỏng cửa thành cổ Huế tại không gian triển lãm chính
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Hàng trăm bức ảnh, tranh quảng bá các bản sắc văn hóa, thành tựu các tỉnh, thành được trưng bày, triển lãm
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Tiểu cảnh về đời sống sông nước, ngư dân ở Cần Thơ
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Tiểu cảnh nghề gác kèo ong ở không gian triển lãm Cà Mau
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Các sản phẩm OCOP được trưng bày, bán ngay tại khu vực triển lãm phục vụ du khách
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Đồ vật và mặt nạ tuồng, di sản văn hóa Bình Định (Gia Lai)
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Hiện vật Nha Chương - từ văn hóa Phùng Nguyên - được công nhận Bảo vật Quốc gia
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Đông đảo người dân, du khách đổ đến tham quan, mua đặc sản OCOP ở các gian hàng tỉnh Điện Biên
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NGỌC OAI

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