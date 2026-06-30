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Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tri ân người lao động

SGGPO

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) vừa tổ chức chương trình “Ngày hội Gia đình”.

Đây là hoạt động thường niên mang đậm nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thành viên trong công ty, là lời tri ân sâu sắc gửi đến gia đình của toàn thể cán bộ công nhân viên.

Chương trình gồm chuỗi hoạt động tập thể, tạo không gian gắn kết giữa các thế hệ. Không còn ranh giới của công việc thường nhật, sân chơi chung trở thành nơi diễn ra những cái nắm tay thật chặt, ánh mắt động viên và nụ cười rạng rỡ của các cặp vợ chồng, cha mẹ và con trẻ.

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Các thế hệ trong đại gia đình Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cùng nhau tham gia ngày hội

Từ những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, nhịp nhàng cho đến các màn tranh tài sôi nổi, kịch tính trên sân cỏ, tất cả đều ngập tràn tiếng cười sảng khoái và tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Mỗi khoảnh khắc cùng nhau vượt qua thử thách, cùng reo hò ăn mừng chiến thắng hay cả những giây phút hồi hộp đấu trí đều trở thành chiếc cầu nối vô hình.

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Các gia đình tham gia trò chơi nhảy bao bố đầy kịch tính

Chính sự thấu hiểu, đồng lòng và sẻ chia trong từng hoạt động đã biến những trò chơi gắn kết ấy thành một kỷ niệm vô giá, thắp lên ngọn lửa yêu thương ấm áp trong lòng mỗi thành viên của đại gia đình ĐHĐ.

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Gia đình cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi chụp ảnh lưu niệm

“Ngày hội Gia đình” khép lại, các thành viên của ĐHĐ như được tiếp thêm nguồn năng lượng yêu thương mạnh mẽ, để cùng nhau chung tay đóng góp cho sự vận hành nguồn điện ổn định, phát triển bền vững.

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Từ khóa

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi người lao động Ngày Gia đình Việt Nam

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