Thuế TPHCM: Hoàn thuế hơn 29.500 tỷ đồng, cao nhất cả nước

Số quyết định hoàn thuế của Thuế TPHCM đứng đầu cả nước, cao gần gấp đôi địa phương xếp thứ hai.

Ngày 25-8, Thuế TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế trên địa bàn TPHCM.

Kết quả công tác hoàn thuế trong 8 tháng đầu năm của Thuế TPHCM. Ảnh: MAI HOA

Tại hội nghị, một trong những vướng mắc được doanh nghiệp nêu ra là từ 1-7-2026 cơ quan thuế dừng khấu trừ, hoàn thuế GTGT với hóa đơn thuê lại lao động thời vụ.

Công ty TNHH New Hanam cho biết đặc thù đơn hàng biến động, doanh nghiệp bắt buộc sử dụng lao động thời vụ và lo lắng các kỳ đã hoàn trước ngày 1-7 (thuộc diện hoàn trước kiểm sau) sẽ bị truy thu, xử phạt khi hậu kiểm.

Trả lời vướng mắc này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TPHCM, nêu rõ theo Bộ luật Lao động và Nghị định 145, chỉ có 20 ngành nghề được phép thuê lại lao động.

Các Bộ chuyên ngành cũng xác nhận sản xuất linh kiện điện tử không nằm trong danh mục này. Do đó, kể từ kỳ tính thuế năm 2025, chi phí và thuế đầu vào từ các hợp đồng thuê lao động vi phạm này không được chấp nhận.

Đối với hồ sơ hoàn thuế trước thời điểm trên, Thuế TPHCM ghi nhận khó khăn chung và sẽ báo cáo Cục Thuế để xin ý kiến xử lý thỏa đáng.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi tại hội nghị sáng 25-8. Ảnh: M.HOA

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH nghệ thuật Minh Nam băn khoăn về việc một phần tiền hoàn thuế bị tạm giữ do thuộc chuỗi rủi ro hóa đơn - điều mà doanh nghiệp không có công cụ tự kiểm tra và thắc mắc việc xác minh cụ thể sẽ kéo dài bao lâu.

Đây cũng là băn khoăn chung của một số doanh nghiệp khác như Công ty Kazima, khi kiến nghị cơ quan thuế cho giải quyết hoàn trước đối với các rủi ro ở khâu F2, F3; nếu sau này thanh tra phát hiện vi phạm, doanh nghiệp cam kết chấp hành thu hồi tiền thuế.

Lãnh đạo Phòng thanh tra, kiểm tra số 4 Thuế TPHCM phản hồi, ngành Thuế đang áp dụng AI và dữ liệu lớn để kiểm soát chuỗi rủi ro dựa trên hóa đơn điện tử. Việc tạm dừng hoàn các hóa đơn nghi ngờ nhằm bảo vệ ngân sách và giúp chính doanh nghiệp tránh rủi ro kinh tế, hình sự từ sớm khi vô tình mua phải hóa đơn của "công ty ma".

Theo quy định hiện nay, phần hồ sơ đủ điều kiện vẫn được hoàn ngay chứ không chờ xác minh toàn bộ. Đối với số thuế rủi ro tạm giữ, khi có kết quả xác minh cụ thể, cơ quan thuế sẽ chủ động thông báo để doanh nghiệp tiếp tục khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.CHÂU

Trong các tháng đầu năm 2026, công tác hoàn thuế tại TPHCM ghi nhận các kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết đến nay, Thuế TPHCM đã ban hành 3.379 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền hoàn 29.517 tỷ đồng, trong đó hoàn thuế xuất khẩu chiếm 91% số thuế hoàn, hoàn thuế dự án đầu tư chiếm 8%, các loại khác là 0,8%.

Hiện Thuế TPHCM đang giải quyết 88 hồ sơ hoàn thuế trễ hạn, giảm 35% so với thời điểm tồn đọng hồ sơ nhiều nhất của năm 2025. Thuế TPHCM đánh giá nguyên nhân cốt lõi gây chậm là áp lực nhân sự, hồ sơ chuẩn bị chưa chuẩn, thiếu hồ sơ khiến thời gian giải quyết tăng lên.

Trong định hướng cải cách của ngành thuế có quy trình hoàn thuế tự động: sàng lọc đầu vào khắt khe, phân luồng xanh xử lý nhanh cho doanh nghiệp uy tín, rủi ro thấp. Trong tương lai sẽ thí điểm phần mềm hoàn thuế tự động hoàn toàn, giảm tối đa can thiệp thủ công.

MAI HOA