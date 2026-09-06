Sức sống cơ sở

Kết nối doanh nhân trong không gian phát triển mới

SGGPO

Chiều 6-9, tại phường Tam Thắng (TPHCM), Chi hội Vũng Tàu - Long Đất (thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM) tổ chức tọa đàm “Dấu ấn doanh nhân - Hành trình tiếp nối”.

Tọa đàm là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Hội ngộ và Tiếp nối 2026”. Đây cũng là dịp để các thế hệ doanh nhân nhìn lại hành trình xây dựng tổ chức, chia sẻ những giá trị được vun đắp qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời mở ra định hướng phát triển trong không gian mới của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

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Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: QUANG VŨ

Với thông điệp “Kết nối thế hệ - Tiếp nối khát vọng - Kiến tạo tương lai”, tọa đàm là một cuộc trò chuyện cởi mở, nhìn lại hành trình 7 nhiệm kỳ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và trao gửi những giá trị cho hành trình tiếp theo trong ngôi nhà chung mới. Một trong những giá trị xuyên suốt được nhắc đến là tinh thần gắn kết, sẻ chia và đồng hành của các doanh nhân đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

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Sản xuất cửa tại một doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM Phan Tấn Đạt, chia sẻ, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM có không gian phát triển rộng hơn, kết hợp thế mạnh về tài chính, thương mại, dịch vụ và công nghệ với nền tảng công nghiệp - sản xuất, cùng hệ thống cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển.

Với bối cảnh đó, cộng đồng doanh nhân trẻ trong đó có Chi hội Vũng Tàu – Long Đất được kỳ vọng sẽ là một trong những lực lượng quan trọng, tạo ra các giá trị kinh tế mới, góp phần kết nối nguồn lực giữa các khu vực.

Thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM sẽ tăng cường kết nối dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Theo đó, Hội nghiên cứu triển khai Member Map - Bản đồ thành viên, kết hợp với nền tảng dữ liệu nhằm nhận diện năng lực, nhu cầu và nguồn lực trong toàn bộ hệ sinh thái hội viên, để doanh nghiệp tìm được đối tác, thị trường, nguồn lực hoặc giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, hoạt động đối thoại chính sách cũng được định hướng theo hướng thực chất hơn.

QUANG VŨ

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Tọa đàm Trong không gian Doanh nhân Tiếp nối Vũng Tàu Hội ngộ Vun đắp

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