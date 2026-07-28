72 doanh nghiệp, doanh nhân được UBND TPHCM tặng Bằng khen

Chiều 28-7, tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), UBND TPHCM đã trao Bằng khen cho 38 doanh nghiệp và 34 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho biết kinh tế TPHCM tiếp tục phục hồi trong 6 tháng đầu năm, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do sức mua phục hồi chậm, chi phí sản xuất cao, đơn hàng thiếu ổn định và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng làm phát sinh nhiều thủ tục cần sớm được tháo gỡ để doanh nghiệp ổn định hoạt động.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị thành phố đẩy nhanh cập nhật thông tin doanh nghiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quyết toán tại các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa và điều kiện tiếp cận chương trình hỗ trợ lãi suất kích cầu.

Doanh nghiệp cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tiếp tục thực hiện nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá một lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

UBND TPHCM vinh danh 38 doanh nghiệp và 34 doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố

Dịp này, HUBA phát động Cuộc bình chọn danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026 theo quy chế mới do Chủ tịch UBND TPHCM ban hành.

Danh hiệu được xét chọn 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển theo định hướng ESG và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Theo quy chế, cuộc bình chọn được thực hiện qua 5 bước, từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đến trình Chủ tịch UBND TPHCM quyết định công nhận. Mỗi kỳ xét chọn không quá 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân tiêu biểu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, chương trình không chỉ ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

MINH XUÂN