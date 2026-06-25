SASCO lập kỷ lục lợi nhuận, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững

Ngày 25-6, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) (UPCoM: SAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh mới với định hướng phát triển và sẵn sàng đón đầu các cơ hội tăng trưởng lớn tại các sân bay trọng điểm.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2025 đánh dấu bước tăng trưởng đột phá của SASCO khi doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập, vượt xa các chỉ tiêu được giao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2025 đạt 3.535 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch và tăng 15% so với năm trước. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh đạt 3.316 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch và tăng mạnh 67% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.602 đồng/cổ phiếu, tăng 65%; nộp ngân sách 269 tỷ đồng, vượt 91% kế hoạch.

Kết quả này đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không Việt Nam trong năm 2025, khi toàn ngành phục vụ 83,5 triệu lượt khách, tăng 10,7% và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, sản lượng khách quốc tế tăng mạnh, trở thành động lực chính thúc đẩy hiệu quả hoạt động của SASCO. Bên cạnh đà tăng trưởng thị trường, SASCO cho biết, thành quả đạt được còn đến từ việc tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đầu tư mạnh vào công nghệ, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ.

SASCO nhận giải thưởng Top 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch cho kỳ đánh giá 2024 - 2025

Một dấu ấn đáng chú ý trong năm qua là việc SASCO tiên phong phát triển hệ sinh thái dịch vụ tại Nhà ga T3 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đã đưa vào vận hành phòng chờ thương gia Lotus phục vụ chuyến bay đầu tiên trước thời điểm khánh thành nhà ga, đồng thời mở rộng các điểm bán lẻ, nhà hàng và dịch vụ ẩm thực, góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách.

SASCO cũng đẩy mạnh số hóa hệ sinh thái dịch vụ, ra mắt thẻ SASCO Airport Lounge Privileges với mạng lưới gần 30 phòng chờ trên toàn quốc, cùng chương trình hội viên SASCO Infinite Club - mô hình tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không.

Năm 2025, SASCO ra mắt thẻ công nghệ SASCO Airport Lounge Privileges, mang đến khách hàng đặc quyền sử dụng hệ thống 30 phòng chờ trên toàn quốc

Năm 2025, SASCO tiếp tục giữ vững nhiều danh hiệu lớn như Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top 10 Nhà bán lẻ uy tín, Top 10 doanh nghiệp thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch, cùng 10 năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam.

Bước sang năm 2026, SASCO xác định Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục là thị trường trọng điểm, với sản lượng hành khách dự kiến đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10%; trong đó khách quốc tế đạt 19,9 triệu lượt. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2026 đạt 3.451 tỷ đồng, tương đương 98% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến 802 tỷ đồng, bằng 95%; nộp ngân sách 229 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.443 đồng.

SASCO là đơn vị tiên phong mở cửa phòng chờ Lotus đón chuyến bay đầu tiên, trước ngày khánh thành Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Các chỉ tiêu nói trên phản ánh chiến lược điều hành thận trọng của SASCO trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Để hiện thực hóa kế hoạch, SASCO sẽ tập trung củng cố thị phần tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời chuẩn bị nguồn lực, phương án kinh doanh và hồ sơ tham gia các gói thầu tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành – dự án được xem là động lực tăng trưởng chiến lược trong tương lai.

Với nền tảng tài chính vững chắc, hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, SASCO kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế doanh nghiệp dịch vụ hàng không hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng đón làn sóng tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

NGUYỄN TIẾN