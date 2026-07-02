Doanh nghiệp đồng hành cùng TPHCM tạo việc làm, phát triển nhà ở xã hội

TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cùng hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được triển khai. Đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo việc làm và góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, trong đó có phát triển nhà ở xã hội.

Xung quanh vấn đề này, Báo SGGP có cuộc trao đổi với ông Cao Thanh Lương, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS Group).

Phóng viên: TPHCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị và triển khai nhiều dự án trọng điểm. Theo ông, những chủ trương này sẽ tạo ra cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp và người lao động?

Ông Cao Thanh Lương: Những quyết sách lớn của TPHCM trong giai đoạn hiện nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, logistics, thương mại và dịch vụ. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, không gian phát triển được mở rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực cũng tăng lên, qua đó tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đối với TBS Group, chúng tôi xác định phát triển doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và người lao động. Trong 36 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp luôn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, từng bước nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Được thành lập từ năm 1989, đến nay TBS Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất da giày, túi xách xuất khẩu; đầu tư và quản lý bất động sản; cảng và logistics; du lịch, thương mại - dịch vụ. Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, nghiên cứu phát triển sản phẩm và mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm ổn định và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của TPHCM.

Bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, TBS Group chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập và phúc lợi để người lao động có điều kiện gắn bó lâu dài. Chúng tôi cho rằng đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phóng viên: Một trong những vấn đề được TPHCM đặc biệt quan tâm hiện nay là phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động. TBS Group có định hướng tham gia lĩnh vực này như thế nào?

Ông Cao Thanh Lương: Chúng tôi đồng thuận với chủ trương của Chính phủ và TPHCM về phát triển nhà ở xã hội. Đây không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng lao động ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và thành phố.

TBS Group đang nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và định hướng phát triển của thành phố. Chúng tôi mong muốn góp phần tạo ra những khu nhà ở có chất lượng, giá thành phù hợp, hạ tầng đồng bộ và có các tiện ích phục vụ người dân.

Song song đó, TBS Group cũng quan tâm phát triển các khu đô thị tích hợp, nhất là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đây là xu hướng phát triển đô thị hiện đại, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ đất, giảm áp lực giao thông và hình thành các khu đô thị có đầy đủ chức năng về nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng.

Hiện doanh nghiệp đang xúc tiến dự án khu phức hợp thương mại kết hợp trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình TOD. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm không gian phát triển mới cho TPHCM, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng đô thị.

Trong thời gian tới, TBS Group mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

Phóng viên: Theo ông, để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội, cần có những giải pháp gì?

Ông Cao Thanh Lương: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp quan tâm đến lĩnh vực nhà ở xã hội, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Theo tôi, trước hết cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các quy trình liên quan đến đất đai, quy hoạch, cấp phép xây dựng. Đồng thời, cần có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư công khai, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm tham gia.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi về quỹ đất, tín dụng, thuế và lãi suất cần được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, từ đó giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Tôi cũng cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng là yếu tố quan trọng để các dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở xã hội tại TPHCM.

Phóng viên: Ông kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới?

Ông Cao Thanh Lương: TPHCM đang có nhiều lợi thế để bước vào giai đoạn phát triển mới khi các dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, cơ chế đặc thù tiếp tục phát huy hiệu quả và môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện. Việc thành phố quan tâm phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía doanh nghiệp, TBS Group sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc tạo thêm việc làm, chăm lo đời sống người lao động và đồng hành cùng thành phố trong các chương trình phát triển nhà ở xã hội, các dự án đô thị hiện đại.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, TPHCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, xây dựng đô thị hiện đại, phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình và có sức cạnh tranh trong khu vực.