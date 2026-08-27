TPHCM đặt hàng doanh nghiệp các nhiệm vụ chiến lược để bứt phá tăng trưởng

Chủ tịch UBND TPHCM đặt hàng Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM các nhiệm vụ chiến lược: cộng đồng doanh nghiệp chuyển từ “phản ánh chính sách” sang cùng kiến tạo và thực thi chính sách; tăng liên kết doanh nghiệp để biến không gian kinh tế mở rộng thành “phép nhân giá trị”...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 27-8, Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra, thống nhất đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) thành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, đánh dấu bước chuyển về quy mô, vai trò đại diện và liên kết cộng đồng doanh nghiệp. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 93 ủy viên. Ông Mai Hữu Tín được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, nhìn nhận doanh nghiệp vẫn đang chịu nhiều sức ép. Trong 7 tháng đầu năm, có 7.483 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 158,6%; 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10,5%. Trước những thách thức về thị trường, chi phí vốn và cạnh tranh, ông nhấn mạnh “phía trước không có chỗ cho sự tự bằng lòng”, cả với chính quyền lẫn doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa cho Ban Chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM đặt hàng Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM 4 nhiệm vụ chiến lược. Trước hết, cộng đồng doanh nghiệp cần chuyển từ “phản ánh chính sách” sang cùng kiến tạo và thực thi chính sách, đưa thực tiễn sản xuất - kinh doanh vào quá trình xây dựng cơ chế. Cùng với đó là tăng liên kết doanh nghiệp để biến không gian kinh tế mở rộng thành “phép nhân giá trị”; đưa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi; đồng hành xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình.

Tiếp nhận 4 nhiệm vụ trên, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ cụ thể hóa bằng hành động.

Theo ông Mai Hữu Tín, với gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại TPHCM, nếu mỗi doanh nghiệp nâng năng suất, cải thiện quản trị, đầu tư nhiều hơn cho công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo, tác động cộng hưởng sẽ không chỉ giúp từng doanh nghiệp lớn mạnh mà còn nâng năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế thành phố.

Ban Chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trách nhiệm của doanh nhân không chỉ được đo bằng lợi nhuận mà còn ở khả năng tạo việc làm, nâng đời sống người lao động, tạo thêm tri thức, năng suất và những sản phẩm Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ban Chấp hành Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 xác định tăng kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - xanh và đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.

ÁI VÂN