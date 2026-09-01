BIWASE vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG 2026

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) vừa được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG (thực hiện cam kết môi trường, xã hội và quản trị) năm 2026, do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

BIWASE là doanh nghiệp duy nhất thuộc nhóm ngành Nước - Môi trường góp mặt trong danh sách.

BIWASE là doanh nghiệp duy nhất thuộc nhóm ngành Nước - Môi trường góp mặt trong danh sách. Ảnh. BIWASE

Ở trụ cột môi trường, BIWASE hoạt động trong những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến chất lượng sống với việc cấp nước sạch, giúp bảo đảm nhu cầu sinh hoạt và sản xuất; riêng hoạt động xử lý nước thải đã góp phần giảm áp lực ô nhiễm lên hệ thống sông rạch, trong khi xử lý chất thải và dịch vụ môi trường đô thị giúp các địa phương kiểm soát tốt hơn bài toán rác thải trong quá trình phát triển.

Ở trụ cột xã hội, giá trị mà BIWASE tạo ra đến từ chính dịch vụ thiết yếu mà doanh nghiệp cung cấp với hệ thống cấp nước vận hành ổn định, người dân, khu đô thị và khu công nghiệp được bảo đảm điều kiện sinh hoạt, sản xuất. Cùng với đó, nước thải, chất thải được xử lý tốt hơn, môi trường sống cũng được cải thiện.

Ở trụ cột quản trị, việc một doanh nghiệp hạ tầng duy trì hoạt động ổn định, công bố thông tin và theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững là yếu tố quan trọng, nhất là ở cách tổ chức vận hành hệ thống lớn, kiểm soát rủi ro, duy trì chất lượng dịch vụ và bảo đảm năng lực đầu tư dài hạn.

BIWASE vào Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu ESG là sự ghi nhận đối với một quá trình vận hành bền bỉ của công ty.

LÊ XUÂN