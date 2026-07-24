Vinamilk hai lần đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Vinamilk không chỉ đánh dấu chặng đường phát triển của doanh nghiệp mà còn phản ánh hành trình trưởng thành của ngành sữa Việt Nam từ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong nước đến xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk (bên trái). Ảnh: Minh Anh

Tối 23-7, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Vinamilk, đồng thời phản ánh hành trình trưởng thành của ngành sữa Việt Nam.

Dịp này, Vinamilk vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai. Bà Mai Kiều Liên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, được trao Huân chương Độc lập hạng Ba vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (áo dài đỏ) đại diện Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho tập thể Vinamilk. Ảnh: Minh Anh

Chương trình tái hiện hành trình từ những ngày đầu tiếp quản ba nhà máy sữa sau năm 1975 đến khi Vinamilk trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam và là một trong những thương hiệu sữa có giá trị trên thế giới. Hiện Vinamilk được Brand Finance xếp hạng AAA+ về sức mạnh thương hiệu và đứng thứ 36 toàn cầu về doanh thu trong ngành sữa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Vinamilk và Huân chương Độc lập hạng Ba cho bà Mai Kiều Liên.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những đóng góp của Vinamilk trong gần 50 năm phát triển đất nước. Từ những cơ sở sản xuất ban đầu còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống gồm 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và nông dân, đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Phó Chủ tịch nước, sự kết hợp giữa khát vọng phát triển, năng lực đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên vị thế của Vinamilk ngày nay. Đây cũng là hướng đi để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu quốc gia và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và gần 10.000 cán bộ, nhân viên Vinamilk, bà Mai Kiều Liên bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm, đồng hành và ghi nhận của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển. Theo bà Mai Kiều Liên, Vinamilk luôn kiên định với mục tiêu nâng cao tầm vóc và sức khỏe người Việt, bởi “thực phẩm đi vào cơ thể con người là không có cơ hội sửa sai”. Chính vì vậy, doanh nghiệp xác định đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là nền tảng để phát triển bền vững.

“Từ một doanh nghiệp ra đời với nhiệm vụ giải bài toán dinh dưỡng trong nước, Vinamilk hôm nay đã có thể mang thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới để các thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn và để thương hiệu Việt ngày càng có vị thế trên bản đồ thế giới”, bà Mai Kiều Liên nhấn mạnh.

Tập thể lãnh đạo Vinamilk cam kết sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm, Vinamilk tiếp tục triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng. Doanh nghiệp trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng, trị giá khoảng 1 tỷ đồng, cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; đồng thời trao 500.000 hộp sữa, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để chăm lo cho khoảng 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần 20 năm triển khai, chương trình đã trao hơn 43 triệu hộp sữa, tổng trị giá gần 210 tỷ đồng, đến hơn 550.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thay mặt Bộ Y tế trao Bằng khen cho Vinamilk.

Về kết quả kinh doanh, đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đạt gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa năm 2003. Trong giai đoạn 2004-2025, doanh thu hợp nhất tăng hơn 15 lần, từ 4.227 tỷ đồng lên 63.724 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18 lần, từ 518 tỷ đồng lên 9.414 tỷ đồng. Không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong nước, Vinamilk hiện còn là doanh nghiệp xuất siêu của ngành sữa Việt Nam, góp phần đưa thương hiệu sữa Việt từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

MINH XUÂN