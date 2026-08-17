Học nghị quyết - đo hiệu quả bằng kết quả

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 7-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đặt ra yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí lượng hóa kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. Một tuần sau, thành phố triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức quý 3-2026 theo KPI (chỉ số đo lường hiệu quả, hiệu suất công việc) trên phần mềm.

Hai công việc khác nhau nhưng cùng thể hiện yêu cầu hoạt động của tổ chức và cán bộ phải được xem xét bằng kết quả cụ thể, có kiểm chứng.

Trong đợt học nghị quyết gần đây, một cán bộ kể, có những việc phát sinh không thể chờ nên phải tranh thủ xử lý trên máy tính, điện thoại ngay trong buổi học. Công việc được giải quyết nhưng sự tập trung bị chia nhỏ, nội dung báo cáo viên trình bày khó được tiếp nhận đầy đủ.

Với hình thức trực tuyến, nơi ít có sự giám sát trực tiếp, tình trạng đăng nhập để ghi nhận rồi làm việc khác càng dễ xảy ra. Đó chỉ là những trường hợp cá biệt, không thể đánh đồng với tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Công tác quán triệt nghị quyết ngày càng bài bản, nội dung được truyền đạt nhanh, đồng bộ. Hội nghị tổ chức đầy đủ, tỷ lệ tham dự cao mới phản ánh điều kiện ban đầu. Nếu người học không nắm được nội dung cốt lõi, không xác định trách nhiệm và không chuyển nhận thức thành hành động thì việc học rất dễ rơi vào hình thức, đối phó, ảnh hưởng đến sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đổi mới cách kiểm tra, đánh giá sau học tập nghị quyết là khâu quan trọng. Không thể chỉ thống kê số hội nghị, số người tham dự hoặc số bài thu hoạch đã nộp.

Việc lượng hóa cần theo từng tầng: mức độ nắm vững nội dung cốt lõi, khả năng liên hệ chức trách nhiệm vụ được giao, chương trình hành động, tiến độ và chất lượng sản phẩm. Với người đứng đầu, thước đo còn là năng lực cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch khả thi, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kiểm tra đến cùng.

Trong đó, KPI là công cụ cần thiết nhưng không phải cứ gắn thêm chỉ tiêu là có đánh giá thực chất. Nếu thiết kế thiếu khoa học, KPI có thể trở thành một công cụ khuyến khích chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Tiêu chí phải phù hợp từng vị trí, kết hợp định lượng với đánh giá của tập thể, người đứng đầu và phản hồi của đối tượng phục vụ. Kết quả phải được cập nhật trung thực, có cơ chế kiểm tra, tránh tự chấm điểm hoặc hợp thức hóa sản phẩm.

TPHCM đang triển khai đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo KPI trên phần mềm, gắn tiến độ với sản phẩm công việc. Đây là điều kiện kết nối kết quả học nghị quyết với quá trình thực thi nhiệm vụ nhưng không thể đồng nhất kiểm tra với năng lực vận dụng.

Một chủ trương được cụ thể hóa đúng, một thủ tục được rút ngắn, một vấn đề dân sinh được giải quyết dứt điểm... mới là những dẫn chứng thuyết phục để đánh giá KPI. Do đó, giá trị của mỗi đợt học nghị quyết cuối cùng không nằm ở số người có mặt trong hội trường hay số tài khoản đăng nhập học trực tuyến.

Học thật, hiểu thật, làm thật, tạo ra kết quả thật và lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mới là thước đo cao nhất của việc nghiên cứu, học tập nghị quyết.

VĂN MINH