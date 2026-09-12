Những “mỏ vàng” chờ khai phá ở ASIAD

Sau dấu ấn giành 3 huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Thể thao Việt Nam (TTVN) bước vào kỳ ASIAD 20 (sẽ khai mạc ngày 19-9 tại Nhật Bản) với mục tiêu cao hơn: giành từ 4 huy chương vàng trở lên.

Tại Lễ xuất quân tham dự ASIAD 20, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Các vận động viên, huấn luyện viên được yêu cầu giữ vững tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, đoàn kết, tôn trọng đối thủ và tuân thủ quy định của ban tổ chức nước chủ nhà. Đây là những giá trị quan trọng để TTVN hướng tới sự chuyên nghiệp và hội nhập.

ASIAD luôn là cuộc cạnh tranh khốc liệt khi châu Á có nhiều quốc gia có thế mạnh về thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Iran hay Uzbekistan. Một tấm huy chương vàng tại sân chơi này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nền tảng chuyên môn vững vàng cùng bản lĩnh vượt qua áp lực ở những thời điểm quyết định.

Tại ASIAD 19, ba tấm huy chương vàng của đoàn TTVN đến từ bắn súng, cầu mây và karate. Đây tiếp tục là những niềm hy vọng lớn trong chiến dịch tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Bên cạnh đó, các môn như điền kinh, đua thuyền, thể dục dụng cụ, xe đạp, esports hay võ thuật tổng hợp (MMA) cũng được kỳ vọng có thể tạo nên những bất ngờ.

Trong nhóm môn trọng điểm, bắn súng được xem là sáng giá nhất. Tấm huy chương vàng lịch sử của VĐV Phạm Quang Huy tại Hàng Châu đã tạo bước ngoặt quan trọng, chứng minh khả năng cạnh tranh của các xạ thủ Việt Nam trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Bước vào ASIAD 20, đội tuyển bắn súng tiếp tục sở hữu những gương mặt giàu kinh nghiệm cùng quá trình đầu tư từ tập huấn quốc tế, nâng cao chuyên môn đến rèn luyện tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, thử thách vẫn rất lớn khi Trung Quốc, Ấn Độ hay Hàn Quốc đều có lực lượng mạnh và nhiều vận động viên đang ở đẳng cấp thế giới.

Nếu bắn súng là niềm hy vọng mới, cầu mây lại là điểm tựa truyền thống của TTVN. Đây là môn thể thao mà Việt Nam thường xuyên cạnh tranh huy chương tại các giải đấu lớn nhờ nền tảng kỹ thuật, khả năng phối hợp cùng kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên. Mục tiêu tiếp tục giữ vị thế trong nhóm dẫn đầu châu Á là điều hoàn toàn có cơ sở. Karate cũng là một trong những môn được kỳ vọng. Các võ sĩ Việt Nam từng để lại nhiều dấu ấn ở đấu trường quốc tế nhưng hành trình tranh chấp huy chương vàng tại ASIAD 20 chắc chắn không dễ dàng khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran hay Kazakhstan.

Ngoài những môn thế mạnh, TTVN cũng chờ đợi sự bứt phá từ nhóm môn tiềm năng như điền kinh, đua thuyền, thể dục dụng cụ, xe đạp... Esports và MMA cũng là những môn mới giàu tiềm năng, phù hợp với xu hướng phát triển của thể thao hiện đại. Dù còn nhiều thách thức nhưng đây là những môn mà Việt Nam có thể tạo dấu ấn nếu các vận động viên duy trì được phong độ và tâm lý thi đấu ổn định.

Mục tiêu giành 4 huy chương vàng trở lên tại ASIAD 20 rõ ràng là nhiệm vụ không đơn giản nhưng TTVN đang có cơ sở để kỳ vọng. Những môn thế mạnh cùng lực lượng vận động viên chất lượng là nền tảng để TTVN hướng tới thành tích tốt hơn tại Aichi-Nagoya, đồng thời tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các nền thể thao hàng đầu châu lục.

GIA HUY