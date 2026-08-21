Học sinh hào hứng trải nghiệm thư viện mở

Không gian mở, thư viện xanh cùng các hoạt động trải nghiệm lý thú được tổ chức, giúp học sinh có thêm hứng thú với việc đọc sách.

Học sinh đọc sách tại "Thư viện xanh" Trường THCS Kim Đồng.

Nhằm tạo môi trường đọc sách thân thiện, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Không gian đọc sách, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu và giải trí lành mạnh của học sinh, người dân và du khách.

Hai không gian được bố trí tại sảnh Hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo trên đường Nguyễn Đức Thuận theo hướng mở, tạo điều kiện để người đọc dễ dàng tiếp cận sách và chủ động lựa chọn nội dung yêu thích.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh có 200 bản sách.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có khoảng 200 bản sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Không gian đọc sách có khoảng 350 bản, thuộc nhiều thể loại như khoa học tự nhiên, công nghệ, văn học, lịch sử - địa lý và sách thiếu nhi.

Điểm đặc biệt của hai không gian là người đọc có thể tự lựa chọn sách, đọc tại chỗ theo nhu cầu, không bị giới hạn bởi cách tổ chức thư viện truyền thống.

Học sinh THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo) trải nghiệm đọc sách tại hai không gian mở.

Cũng theo hướng mở, trước thềm năm học mới, Trường THCS Kim Đồng (phường Bà Rịa, TPHCM) ra mắt “Thư viện xanh” để tạo thêm không gian đọc và trải nghiệm cho học sinh.

“Thư viện xanh” được bố trí kết hợp giữa không gian đọc và mảng xanh trong khuôn viên trường. Tại đây, các em được khuyến khích chủ động lựa chọn sách, chia sẻ với bạn bè, thầy cô những điều khám phá được từ sách.

Ban Giám hiệu nhà trường và đơn vị tài trợ ra mắt Thư viện xanh.

Tại “Thư viện xanh”, học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị tại 3 trạm gồm: Góc Lịch sử - Địa lý với trò chơi “Hái hoa dân chủ”; xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Ngọn hải đăng tri thức”; vẽ tranh theo cuốn sách yêu thích. Ngoài ra, các em còn được trải nghiệm hoạt động làm bánh dân gian.

Các em học sinh đọc sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Em Phan Hồng Bảo Khánh (học sinh lớp 8A1) hào hứng khi được đọc sách trong không gian mở và tham gia các hoạt động trải nghiệm. “Em rất thích đọc sách trong không gian đọc thoáng đãng như thế này. Không gian thoải mái nên việc đọc sách cũng vui hơn. Vừa đọc sách, em có thể có thể vừa vừa trao đổi, giao lưu với bạn bè”, Bảo Khánh cho hay.

Đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, nhà trường đồng thời phát động chủ đề đọc sách tháng 8, gắn hoạt động đọc với tìm hiểu lịch sử, địa lý và kiến thức về địa phương; đồng thời trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI