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Phát động thi đua xây dựng môi trường học đường an toàn

Ngày 18-8, Công an TPHCM phối hợp với Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là một trong 6 đơn vị được Ban Chỉ đạo 138 TPHCM chọn làm điểm tổ chức cấp thành phố.

Phát động thi đua xây dựng môi trường học đường an toàn

Đến dự có Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

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Đại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng 800 đại biểu là thầy cô, sinh viên Trường Đại học Bách khoa tham dự tại ngày hội. Ảnh: HT

Tại ngày hội, Thượng tá Phan Huy Văn biểu dương Trường Đại học Bách khoa TPHCM là điểm sáng trong công tác xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh với nhiều mô hình sáng tạo như: “Đại học Bách khoa an ninh, an toàn”, hội thi “Sinh viên Bách khoa với an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao”… Thượng tá Phan Huy Văn đề nghị trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm trên không gian mạng và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò xung kích của sinh viên và củng cố các đội tự quản.

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Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại ngày hội. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thượng tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng Phòng 4, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, cho biết thêm, việc tổ chức Ngày hội trong môi trường học đường góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tệ nạn xã hội và những vấn đề về an ninh mạng. Hoạt động này cũng nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

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Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với công an các phường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dịp này, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao quà động viên đại diện Ban Chỉ đạo mô hình “Bóc xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị” tại TPHCM. Ban Chỉ đạo 138 TPHCM và nhà trường cũng trao nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại chương trình, Trường Đại học Bách khoa TPHCM ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với Công an phường Diên Hồng và Công an phường Đông Hòa, đồng thời phát động phong trào thi đua “Xây dựng khuôn viên đại học an toàn - văn minh - không ma túy”.

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NGUYỄN TÂN

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