2.930 thí sinh tranh vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026

Sáng 10-5, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) đã diễn ra vòng chung kết quốc gia Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026, với sự tham dự của 2.930 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành trên cả nước.

Các đại biểu tham quan sản phẩm của các đội thi

Được khởi động từ tháng 11-2025, VSAR 2025-2026 thu hút hơn 5.000 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại quốc gia. Có 2.930 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết quốc gia.

Giải vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 là sân chơi công nghệ học đường cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng hợp tác và năng lực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Giải đấu được thiết kế với chủ đề gắn với năng lượng xanh, công nghệ bền vững và khám phá khoa học, qua đó tạo môi trường để học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được trải nghiệm những thử thách có tính thực hành cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc vòng chung kết quốc gia Cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics

Cuộc thi do Báo Tiền Phong, NIC, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, ban tổ chức mong muốn mỗi thí sinh không chỉ tham gia một sân chơi công nghệ, mà còn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc kiến tạo một tương lai xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Giải đấu được tổ chức theo hình thức đội, mỗi đội gồm từ 3 đến 5 thành viên và 1 huấn luyện viên. Các đội đăng ký tham gia theo 5 bảng thi, với các nội dung khác nhau. Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học với nội dung robot xây dựng nhà máy điện gió; bảng B dành cho học sinh THCS với cùng nội dung robot xây dựng nhà máy điện gió; bảng C dành cho học sinh THPT với nội dung robot xây dựng nhà máy điện mặt trời...

Đông đảo các em học sinh tham dự

Cuộc thi gồm các vòng: vòng loại tại địa phương, vòng loại quốc gia và vòng chung kết quốc gia.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Phát, Trưởng Khoa điện tử, Trường Điện - Điện tử (Đại học Bách Khoa Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Cuộc thi VSAR 2025-2026, nhiều sản phẩm cho thấy khả năng ứng dụng tốt kiến thức STEM, AI, và robotics vào thực tiễn. Tuy nhiên, một số học sinh hiện mới dừng ở mức ứng dụng công cụ AI, trong khi khả năng phân tích bản chất vấn đề, tư duy tối ưu hay nền tảng toán học – vật lý chuyên sâu vẫn cần tiếp tục được bồi dưỡng. “Tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mới là năng lực cốt lõi mà học sinh cần phát triển trong thời đại AI. Đây cũng là những yếu tố công nghệ khó có thể thay thế.”, PGS-TS Nguyễn Hữu Phát chia sẻ.

Các đại biểu tham quan sản phẩm của các đội thi

Theo ông, hoạt động STEM và ứng dụng AI nên được đưa gần hơn với các bài giảng, giờ thực hành và các dự án gắn với thực tiễn, giúp học sinh hình thành tư duy công nghệ từ sớm và phát triển năng lực sáng tạo một cách bền vững...

PHAN THẢO