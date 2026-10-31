Xã Bình Hưng quảng bá tiềm năng du lịch qua 2 tour mới

Ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng, cho biết, ngày hội là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp và du khách trong bối cảnh địa phương đang hoàn thiện đề án nâng cấp thành phường Bình Hưng, do đó việc định vị giá trị văn hóa và du lịch có vai trò then chốt. Với thông điệp “Bình Hưng trong trái tim tôi”, xã hướng tới xây dựng hình ảnh một Bình Hưng cởi mở, trẻ trung, sống động và giàu sức hút.

Ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng, phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, UBND xã Bình Hưng công bố quyết định thành lập và ra mắt 5 câu lạc bộ sở thích: CLB văn hóa - văn nghệ, CLB người dẫn chương trình và thuyết minh viên, CLB kết nối truyền thông số, CLB Aerobic, CLB Taekwondo, nhằm phát triển phong trào quần chúng và hỗ trợ công tác quảng bá du lịch địa phương.

Dịp này, UBND xã Bình Hưng ra mắt 2 tour du lịch mới đầy tiềm năng: Tour “Bình Hưng – Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị” và Tour “Bình Hưng – Một ngày thú vị”. Hai tuyến du lịch này nhằm khai thác chuỗi điểm đến văn hóa - sinh thái độc đáo trên địa bàn xã, bao gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Phú Lạc, Bảo tàng Sô cô la Việt Nam cùng hệ thống làng nghề trải nghiệm sinh thái như trại cá cảnh, vườn lan và các sản phẩm OCOP đặc thù.

Xã Bình Hưng ra mắt 2 tour du lịch mới tại địa phương tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 1-11 tại Khu dân cư Him Lam 6A. Du khách và người dân địa phương được trải nghiệm gian hàng ẩm thực vùng miền, làm bánh dân gian; ứng dụng công nghệ AI trong trải nghiệm và quảng bá du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật, diễu hành áo dài, hội thi văn nghệ thiếu nhi; không gian giao lưu Đờn ca tài tử Nam bộ.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Người dân mua bánh dân gian. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ