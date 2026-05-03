Hamas hoàn tất bầu cử tại Dải Gaza

Kênh truyền hình Al-Araby của Qatar đưa tin, ngày 2-5, việc bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính trị mới của phong trào Hamas tại Dải Gaza đã hoàn tất.

Ông Khaled Mashal và ông Khalil al-Hayya. Ảnh: RUSSIAN FEDERAL ASSEMBY/NASER JAFARI/CREATIVE COMMONS

Trong khi đó, các thành viên thuộc phong trào này tại Bờ Tây và cộng đồng người Palestine đang sinh sống ở nước ngoài thực hiện quy trình bỏ phiếu vào cuối ngày 2-5 để kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Hai ứng viên chính cho vị trí lãnh đạo phong trào Hamas là ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza, trưởng đoàn đàm phán của Hamas trong những năm gần đây và ông Khaled Mashal, lãnh đạo kỳ cựu từng đứng đầu Hamas giai đoạn 1996 - 2017.

Hamas hiện không có lãnh đạo được bầu kể từ tháng 7-2024, khi ông Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ đánh bom do Israel thực hiện tại Tehran, Iran.

Sau vụ ám sát, Hamas tuyên bố ông Yahya Sinwar, quan chức hàng đầu của tổ chức tại Gaza, tiếp quản vai trò lãnh đạo mà không tổ chức bầu cử nội bộ. Thông thường, Hamas tổ chức bầu cử lãnh đạo 4 năm/lần. Tuy nhiên, cuộc bầu cử gần nhất dự kiến diễn ra vào năm 2025 đã bị trì hoãn do chiến sự.

Những cuộc bầu cử của Hamas từ trước đến nay thường được tiến hành bí mật, với chỉ vài trăm đến vài ngàn thành viên cấp cao tham gia bỏ phiếu. Kết quả thường không được công bố rộng rãi nhằm tránh nguy cơ các thành viên trở thành mục tiêu ám sát.

PHƯƠNG NAM