Thị trường Nga và các nước CIS thúc đẩy du lịch Đà Nẵng

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng trên thị trường khách Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), với lượng khách tăng trưởng ấn tượng nhờ các đường bay thuê chuyến (charter) mới cùng chiến lược xúc tiến bài bản

Lễ đón chuyến bay đầu tiên đến từ Tashkent (Uzbekistan) được Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trang trọng cùng quà tặng cho những hành khách may mắn nhất chuyến bay. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tăng trưởng đột phá từ thị trường CIS

Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong 10 tháng năm 2025, thành phố đón hơn 15,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25% so với cùng kỳ). Riêng khách đến từ Nga và các nước CIS đạt hơn 325.000 lượt, chiếm gần 5% tổng lượng khách quốc tế.

Cú hích lớn đến từ việc mở các đường bay charter trực tiếp từ Astana, Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan), với tần suất 16 chuyến/tuần. Động thái này giúp kết nối thuận tiện, đồng thời tạo đà cho tăng trưởng du lịch từ thị trường giàu tiềm năng này.

Để đạt kết quả này, ngành du lịch dựa vào chính sách xúc tiến, lợi thế nghỉ dưỡng biển, chất lượng dịch vụ, hình ảnh điểm đến an toàn và sự đồng hành của doanh nghiệp du lịch.

Ngày 12-11, tại Đà Nẵng diễn ra Tọa đàm hợp tác và phát triển thị trường charter

﻿Nga đến Đà Nẵng - Hè 2026

Chiến lược mở rộng và khai thác bền vững

Bước sang năm 2026, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các hãng hàng không, tăng tần suất và đa dạng hóa đường bay, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững và duy trì vị thế điểm đến hàng đầu miền Trung.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng, sau khi khách từ Kazakhstan và Uzbekistan ghi nhận tăng trưởng tốt trong năm 2025, năm 2026 sẽ mở rộng sang các thành phố lớn của Nga. Đây được xem là cơ hội lớn cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp phải cân nhắc chiến lược khai thác phù hợp giữa nhóm khách đường dài (long-haul) và ngắn ngày (short-haul).

Bà Thắm cho biết thêm, khách Nga và các nước CIS thường đến Đà Nẵng vào mùa nắng nóng (từ tháng 3 đến tháng 10) trùng với mùa cao điểm của khách nội địa. Vì vậy, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cần tính toán hợp lý việc phân bổ và khóa phòng (lock phòng) dành cho các chuyến bay charter từ thị trường này, tránh xung đột công suất trong mùa cao điểm.

Một điểm đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ lần đầu tiên tham gia các hội chợ du lịch lớn tại Nga và Kazakhstan với gian hàng riêng của thành phố, xuất hiện cùng các quốc gia trong khu vực.

“Trước đây, trung tâm chỉ tham dự cùng doanh nghiệp, không có gian hàng riêng, nên khi khách quốc tế tìm ‘Việt Nam’ hay ‘Đà Nẵng’ đều không thấy. Lần này, chúng ta sẽ xuất hiện chính thức, chuyên nghiệp và nhận diện rõ ràng hơn trên bản đồ xúc tiến du lịch quốc tế”, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm nhấn mạnh.

Thu hút khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Thư, Giám đốc Phát triển và Đại diện Yango Ads tại Việt Nam, Việt Nam đang nằm trong top 10 điểm đến ấn tượng nhất của du khách CIS, với lượng tìm kiếm khách sạn tăng tới 279% và tour du lịch tăng 81%/năm. Đà Nẵng hiện đứng trong nhóm 4 điểm đến được quan tâm nhiều nhất, tốc độ tăng gần 300%, cho thấy sức hút ngày càng lớn sau khi mở rộng các đường bay quốc tế.

Cũng theo bà Thư, khách từ các nước CIS có xu hướng nghỉ dài ngày (ít nhất hai tuần), thường đi cùng gia đình, chi tiêu trung bình 2.300–2.500 USD/người/chuyến và đặc biệt ưa chuộng resort, spa, du thuyền hoặc tour thiết kế riêng. Nhóm khách này không có mùa thấp điểm, vì mùa thu – đông mới là thời gian cao điểm du lịch của họ. Đây là cơ hội để Đà Nẵng tăng cường xúc tiến quảng bá đúng mùa, hướng tới phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Những hành khách đầu tiên từ Tashkent (Uzbekistan) đến Đà Nẵng ngày 27-4-2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại diện Anex Vietnam nhận định, Đà Nẵng có nhiều lợi thế nổi bật rất phù hợp để phát triển thị trường charter Nga, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển – văn hóa – hạ tầng du lịch hiện đại và chất lượng cao.

Là cửa ngõ trung tâm miền Trung, Đà Nẵng dễ dàng kết nối các điểm đến được khách Nga yêu thích như Hội An, Bà Nà Hills, Huế, Mỹ Sơn, giúp sản phẩm tour đa dạng và hấp dẫn hơn. Thêm vào đó, thành phố còn sở hữu hạ tầng du lịch đồng bộ, hệ thống khách sạn – resort ven biển chất lượng cao, sân bay quốc tế hiện đại và môi trường du lịch an toàn, thân thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của khách charter Nga.

Để khai thác tối đa tiềm năng này, Đà Nẵng cần có chiến lược truyền thông thống nhất, xây dựng sản phẩm thân thiện với thị trường Nga và định vị rõ hình ảnh “điểm đến trung tâm của Việt Nam - kết hợp nghỉ dưỡng biển, di sản và trải nghiệm văn hóa đặc sắc”.

Hiện đơn vị phối hợp các bên liên quan lên kế hoạch triển khai chiến dịch quảng bá và truyền thông từ cuối tháng 11-2025, gồm các chương trình Famtrip, Press Trip và Workshop dành cho đại lý, báo chí Nga nhằm tăng cường quảng bá và nhận diện điểm đến trên toàn thị trường.

XUÂN QUỲNH